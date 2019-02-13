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北韓「冰毒當提神藥」成過年最夯禮品　政府默許歪風削弱人民思想

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▲▼ 北韓平壤市民慶祝陰曆新年。（圖／路透社）

▲ 北韓平壤市民慶祝農曆新年。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

北韓人民和台灣人一樣，在農曆春節互相送禮、慶祝新年的到來。但《紐約時報》披露，在這個被孤立的貧困國家，有些民眾送的禮品不是茶、糖果或衣服，而是被稱為「冰毒」的甲基苯丙胺。

甲基苯丙胺（或甲基苯丙胺，Methamphetamine，縮寫為METH）是一種強大的興奮劑，被指為導致全球健康和成癮危機的罪魁禍首；注射或吸食時，就像抽菸一樣隨意，以至於人們很少意識到它的成癮性或破壞力。但在北韓，贈送及使用甲基苯丙胺據稱是一種根深蒂固的習俗。

《北韓新聞》（NK News）負責人、南韓國民大學的北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）指出，冰毒近來在北韓成為一種相當常見的提神藥物，就像紅牛能量飲料（RED BULL）一般，而這種對冰毒的誤解突顯了該國「嚴重低估毒品濫用的風險」。

甲基苯丙胺在20世紀初日本殖民時期被引進朝鮮半島，脫北者指出，北韓軍隊在第二次世界大戰剛結束後幾年，提供士兵甲基苯丙胺。自1970年代以來，也有許多北韓外交官因走私毒品，在國外被捕。

▲▼ 北韓平壤市民慶祝陰曆新年。（圖／路透社）

根據美國密蘇里大學（University of Missouri）政治學家格里騰斯（Sheena Chestnut Greitens）2014年的一項研究，缺乏資金的北韓政府在1990年代開始製造用於出口的冰毒，且早在20年前就開始資助當地的鴉片種植和生產。冰毒成品通常會在運往北方邊境後進入中國，或在海上交給中國三合會及日本黑幫等犯罪組織。

但研究指出，大約在2000年代中期，明顯受到政府資助和控制的冰毒產量開始下降，使得具有製造冰毒技術的人力過剩。其中許多人於是創立小型的冰毒實驗室，開始向當地市場販售冰毒。

格里騰斯提到，由於北韓長期缺乏醫療物資與服務，許多人把鴉片和安非他明等興奮劑視為替代藥物；而甲基苯丙胺具有高度的成癮性，所以一般使用者很容易在相對較短的時間內產生更高的依賴性。

美國自由亞洲電台（RFA）上周首度揭露，冰毒在北韓是相當流行的新春禮品，在年輕族群中尤為流行。但這份報導目前無法證實，平壤當局也始終否認人民使用或生產甲基苯丙胺。北韓官媒《朝中社》2013年就曾宣稱，「非法使用、販運和生產使人精神異常的毒品等行為，在我國並不存在。」

▲▼ 北韓領導人金正恩2019年1月1日發表新春談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

但專家指出，贈送冰毒的習俗在北韓基本上是個公開的秘密。位於首爾的北韓人權情報中心（NKDB）研究員古普查諾娃（Teodora Gyupchanova）透露，許多脫北者在2016年受訪時表示，冰毒是生日、畢業典禮和春節等節日相當流行的贈禮。《北韓新聞》的蘭科夫則說明，他曾在2013年進行一項有關北韓毒品使用狀況的研究，當時受訪的脫北者也提到這一點，但近幾年的脫北者便很少提及冰毒，可能代表使用人數正在下降。

澳洲雪梨大學（University of Sydney）政治學家黑斯廷斯（Justin Hastings）指出，儘管冰毒就像私人經濟活動一樣，在北韓是非法的，實際上卻已經合法，因為官員收受賄賂、視而不見，且政府高層也間接從這種賄賂的食物鏈中獲利，「隨著時間的推移，這催生了一種文化。人們願意冒險賺錢，而官方的禁令實際上沒什麽意義。」

華府智庫北韓人權委員會（Committee for Human Rights in North Korea）執行主任斯卡拉托伊（Greg Scarlatoiu）則表示，北韓領導人金正恩目前將所有資源集中於發展飛彈，以及讓國內精英購買奢侈品，「只要毒品使用不會威脅北韓政權，而是削弱人民的意志和思想，政府就會默許這種文化繼續下去。」

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關鍵字：毒品,冰毒,北韓,金正恩,日韓要聞

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