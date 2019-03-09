全國台南旅外同鄉聯誼會　返鄉尋根之旅

▲019年全國台南旅外同鄉聯誼會返鄉尋根之旅活動，於3月9日於台南市後壁區蘭花生技園區展開。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國台南旅外同鄉聯誼會返鄉尋根之旅，3月9日於台南市後壁區蘭花生技園區展開，由全國台南旅外同鄉聯誼總會邱文賢總會長，率14個台南旅外同鄉會鄉親共計約650人，分乘17部遊覽車返鄉，安排各地鄉親參觀台南市經濟、文化、產業等各項重大建設，了解台南市近年市政建設進步情形，並鼓勵其返鄉投資發展。

今年返鄉尋根之旅活動，當日上午會安排同鄉會鄉親於後壁區參觀2019台灣國際蘭展，欣賞每年一度的花卉盛事，中午再由市議會設宴款待品嚐台南在地美食，下午安排參訪佳里區蕭壠文化園區，由佳里糖廠閒置荒廢空間改造活化的嶄新園地，以及網路上熱門打卡景點—安南區台江遊客中心，傍晚安排鄉親們在安平港國家歷史風景區內的安平觀夕平台觀賞夕陽美景。

另外，為了讓各位鄉親對台南更加認識，南市府於每台遊覽車均安排有豐富經驗的解說老師為鄉親導覽。晚宴由南市府於東東宴會式場招待各旅外鄉親品嚐台南美食，並欣賞由小橘子樂團精心安排的優美音樂，期能為本次活動劃下美好的句點。

台南市合併升格以來，大台南的進步已獲得市民和各界的肯定。藉由本次活動，帶領全國台南旅外鄉親認識本市於觀光、藝文、科技、產業等面向之發展及建設，期能帶動觀光效益，並鼓勵返鄉投資發展，共創美好大台南。