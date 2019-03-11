暖冬效應小黑蚊孳生　花蓮環保局採「知行合一」策略防治

▲花蓮縣環保局每年固定採購殺蟲劑，供各鄉鎮市公所針對小黑蚊密度較高之熱區進行緊急噴藥。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局日前接獲不少民眾、學校反映蚊蟲甚多之情形，並要求相關單位噴藥防除。對於小黑蚊防治，花蓮縣環保局採「知行合一」策略防治，並呼籲防治小黑蚊全民有責，防蚊、防蟲靠你我。

為有效抑制小黑蚊孳生源，環保局採取「知行合一」之防治策略：

1、認知層面：除固定辦理小黑蚊宣導說明外，亦結合各式大小型活動中設攤宣導。對象以學校教職員為主，期能擴大宣傳。

2、實做層面：每年固定採購殺蟲劑，供各鄉鎮市公所針對小黑蚊密度較高之熱區進行緊急噴藥。為因應今年度暖冬效應造成蚊蟲肆虐之問題，已先行於一月採購計新台幣50萬元之殺蟲劑供防範準備。同時向行政院環境保護署爭取補助經費，以擴充殺蟲劑採購量。此外，為加強本縣小黑蚊密度調查函請縣轄十三鄉鎮市公所進行調查，掌握小黑蚊密度情形。

▲辦理小黑蚊防治宣導說明，亦結合各式大小型活動中設攤宣導，對象以學校教職員為主，期能擴大宣傳。

民眾常認為當小黑蚊肆虐時應立即噴藥，然此認知實為錯誤迷思。長期或間隔時間太短而噴藥，均易使蚊蟲產生「抗藥性」，往後如施藥將有效果不佳之不利影響；另外，對環境亦是「負荷」，不僅污染土壤、水源等自然資源，還危及其他生物生存，甚至藥物殘留可能透過生物鏈累積至人體。

防治工作為「全民責任」！民眾能先查看居家環境，是否佈滿孳生源（如雜草叢生、青苔及積水容器等）應加以清理。此外，佐以使用防蚊液、穿著薄長袖等綜合方式，才是長期解決蚊蟲密度之方法。