集資嬰兒枕「根本就標準殺嬰」！　醫師1897字打臉：不打爆你我剪執照

記者葉國吏／綜合報導

嬰兒到底該不該睡枕頭？最近網路上出現一款集資的嬰兒枕頭，號稱可以讓嬰兒半夜睡覺不哭鬧，也能讓嬰兒睡出好頭型，甚至可以讓寶寶乖乖仰睡、避免趴睡所造成的窒息風險。但有醫師在批踢踢上寫下1897字，發文「嘖嘖上的樂眠嬰兒枕有致命危機...」，直言「不打爆你我剪專科醫師執照」。

▲最近有醫師發文痛批集資嬰兒枕根本就是標準殺嬰。（圖／翻攝嘖嘖集資網，下同）

請繼續往下閱讀...

這位醫師直言，嬰兒2歲前用枕頭勢會提高相當程度的窒息風險，但是業者卻避而不談或斷章取義的說是「醫師不建議嬰兒使用枕頭，是因為嬰兒脊椎是直的」，讓他看了實在相當火大。

醫師文中表示，不建議嬰兒使用枕頭的原因是「會提高嬰兒窒息猝死機率」。他分享他的臨床經驗，透露曾經有位媽媽就是用了「號稱顧頭型又防側翻的枕頭」，結果發現小孩隔天起床面部朝下在枕頭上，送醫急救後宣告不治。

▲業者宣稱枕頭可以改善嬰兒哭鬧不睡覺的問題。

醫師也一一針對該提案內容打臉，表示嬰兒哭鬧原因很多，「多就是生理性問題引起的 睡眠結構改變引起的微乎其微啦」；醫師也針對業者提供的「嬰兒睡覺照片」，指出很明顯可以看到嬰兒頭部都被抬高，從照片中的下巴肉被擠出來就可以知道。

▲▼醫師發文一一打臉業者宣稱的枕頭功效。

另外，醫師表示該枕頭的缺口設計「根本就標準殺嬰」，因為小孩會翻身之後「根本無法控制他睡在什麼地方」，放限制翻身的產品根本就沒用。

▲業者發聲明回應。（圖／翻攝自Facebook／樂眠LoveFu，讓睡眠更快樂）

對於這位醫師的打臉，業者也在臉書粉絲專頁發文回應，表示從頭到尾，都沒有想隱瞞這一個事情，針對「窒息」也在布料上做了非常大的功夫。

業者強調，醫師所稱的「標準殺嬰」是非常嚴重的指控，他們只是想打造一顆讓家長與寶寶都能好好睡眠的枕頭，並表示願意提供產品給醫師，「請您親眼幫我們看看，再為我們的產品做評價。」