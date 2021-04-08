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Joeman「穿衣風格」引爆兩派論戰！　網毒舌：再瘦也沒用

▲▼Joeman出席「Crazy Man 瘋男」邀超過百位YouTuber齊聚。（圖／記者張一中攝）

▲ 網提問「Joeman穿衣風格484很悲劇？」引爭論。（資料照／記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

訂閱數逾207萬的知名Youtuber Joeman（九妹），常拍攝各類3C開箱、旅遊、豪宅、跑車、美食等主題，深受網友的喜歡。原本體態胖胖的他，前年便下定決心瘦身，短短半年鏟肉成功，整個人宛如變成「筋肉人」。但近日有鄉民在批踢踢Gossiping板上問卦「Joeman的穿衣風格484很悲劇？」貼文一出，引起熱烈討論。

原PO表示，自己敬佩Joeman對瘦身的堅定意志，但懷疑穿衣風格是不是再瘦也沒用。隨即附上Joeman的影片截圖，從照片中可以看到，專訪影片中的Joeman穿搭多樣化，包括T-Shirt搭西裝外套、可愛造型背心與花色襯衫，「Joeman的穿搭風格還有得救嗎？」

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貼文一出，立刻掀起大批鄉民留言，「不講悲劇，但怎麼看怎麼怪」、「這麼有錢怎麼不找個造型師幫忙穿搭」、「看起來只是一味的跟隨流行，忽略穿搭是不是適合自己」、「有錢衣服隨便穿都可以說成有個性」、「他的本體一直都是腦袋」、「他又不是靠穿衣服耍帥賺錢的。」

也有鄉民反駁原PO表示，「Joeman其實算是很會穿搭了，作的節目題材很用心，而且勇於嘗試，還會根據內容與主題作改變穿著，頻道水準算台灣網紅前前前段班的了」，曾經退追蹤他的頻道，最後還是不爭氣加回來了。

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