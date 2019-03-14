兒少修法　托嬰中心加裝監視器！供酒、檳榔給兒少罰鍰提高至10倍

▲行政院院會後記者會，由行政院發言人Kolas Yotaka主持。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

立法院預計於18日把《兒少法》修正草案送出委員會，有望在婦幼節前三讀。對此，行政院會14日通過《兒少法》部分條文修正草案，將與立委提案併案審查。根據草案內容，新增托嬰中心應裝監視器、訪視時顯有困難或其行方不明，可由警察機關報請檢察機關處理等，以加強處理效率；另外在虐兒方面全面加重開罰，兒少不當行為的罰鍰上限也由現行5倍提高到10倍。

首先針對兒虐保護漏洞，檢警公權力無法即時介入等問題，本次修法提高風險處遇、緊急保護安置等條文都明定，司法介入兒少保護調查程序機制，如果遇到危急狀態，可由警察機關報請檢察機關處理，加強兒保案件處遇效率。

另外，也針對不適任人員流竄，違反兒少法特定禁止行為者，將被建立至資料庫，供相關機關、法人、團體查閱；並明定進用工作人員或人員異動時都應先報請主管機關核准。此外，也會要求現職人員有法定不適任情形，應立即停止職務，違反者最重可以停辦或廢止設立許可。

至於有關於托嬰中心不當對待孩子，本次修法也授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器的管理規範，引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」的制度，透過法務、警政、衛生、社工等專業團隊，找出可矯正的致死原因。

在嚴懲兒少不當行為方面，修法對虐兒全面加重開罰，兒少不當行為的罰鍰上限由現行5倍提高到10倍，包括供應酒、檳榔給兒少、對兒少做特定禁止行為、執行職務人員發現有兒保未立即通報，以及兒少機構對兒少不當行為，最重可處60萬元罰鍰。