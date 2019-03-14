薩爾瓦多後悔跟大陸建交？暫緩取消與台灣自貿協定　外交部：樂見

▲2017年1月13日，薩爾瓦多總統桑契斯（Sanchez Ceren）與總統蔡英文在薩爾瓦多總統府發表談話。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

薩爾瓦多去年和我國斷交投向中國懷抱後，現在似乎有了新轉機。薩國最高法院今日判決，暫緩取消和台灣之間的自貿協定。對此，外交部14日表示，樂見目前發展方向，尊重薩國司法程序，並將持續關注本案後續發展。

根據路透的報導，薩爾瓦多最高法院周三判決，暫緩取消和台灣的自由貿易協定。而薩國的糖業商會先前也向最高法院提出禁止令要求，稱現任總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）去年12月取消與台自貿協定的決定，讓該產業的財產權和法律保障均受到威脅。

另外，薩國最新總統當選人布格磊（Nayib Bukele）也已經表示將重新評估和中國之間的外交關係。

對此，有關薩爾瓦多憲法法庭裁定薩政府應暫緩執行終止兩國FTA事，外交部上午表示，台薩兩國自2007年5月簽署自由貿協定以來，對促進兩國互惠互利的實質經貿合作關係甚有助益，樂見本案目前發展方向，惟尊重薩國司法程序，並將持續關注本案後續發展。



另外，有關薩國總統當選人以「尚未決定」回應將調整與中國關係相關議題，外交部強調，已注意到相關發言，將持續密注薩國政局發展。