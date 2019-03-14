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調整外交關係？薩爾瓦多最高院：暫緩取消和台灣自貿協定

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▲▼ 薩爾瓦多總統當選人布克磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 薩爾瓦多總統當選人布克磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

薩爾瓦多去年8月與我斷交，當地糖業商會認定總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）取消與台自貿協定的決議衝擊商業利益，向法院提出禁止令要求。對此，最高法院已在13日同意暫緩取消台薩之間的自由貿易協定。此外，該國總統當選人布克磊（Nayib Bukele）陣營也透露，未來將重新審視中薩間的外交關係。

綜合路透社、金融時報，桑契斯去年轉與中國建交，稱這是「帶給國家巨大利益」的舉措，是朝著正確方向前進，且為符合國際法、國際關係、時代發展的必然趨勢，並決議台薩自貿協定自本月15日起取消。但糖業商會認為，此舉威脅產業財產權及法律保障，因此赴法院提出訴訟。

消息指出，薩爾瓦多最高法院已暫緩取消和台灣之間的自貿協定。只不過，目前該國官員仍不願給予正式回應。

▲ 薩爾瓦多去年8月與我斷交，轉與中國建交，引發美方強烈關切。圖為總統蔡英文與桑契斯在薩總統府發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，薩爾瓦多在今年2月3日進行總統大選，政治局外人布克磊（Nayib Bukele）獲得壓倒性勝出，他將於6月走馬上任。根據布克磊陣營、新理念黨（New Ideas）祕書長安立克（Federico Anliker）上月的說法，目前需要評估與北京政府建立外交關係的好處，「我們的意見沒有被徵詢，他們也沒有給我們與中國建交的理由，現在我們必須進行詳細調查。」

目前布克磊正在美國進行訪問，並於13日出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發表演說。面對重新評估中薩外交一事，他提到，先前曾為此召開會議，但現階段沒有定案，並強調薩爾瓦多政府願與北京政府保持友好關係，但相對的，中國也必須視薩爾瓦多為友，且中薩關係應以尊重為基礎，並非金錢或投資。

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關鍵字：台薩,薩爾瓦多

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