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推特爆料大神：Apple 10.2吋iPad 7與10.5吋iPad規劃中

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▲▼推特爆料大神CoinX指出，Apple目前至少規劃了兩款iPad新產品。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆料大神CoinX指出，Apple目前至少規劃了兩款iPad新產品。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

推特爆料大神CoinX（@ coiiiiiiin）指出，Apple不僅規畫將推出10.2吋的第七代iPad，甚至可能會推出一款10.5吋非Pro等級的「新iPad」，不過兩款平板產品不會同時發布。

外界預測，若是這個消息準確的話，也意味著Apple將推出一款較現有iPad Pro 型號更小尺寸，且價格較低的iPad產品，以填補低規格iPad（329美元）與高規格iPad Pro（799美元）之間的價格點，讓消費者有更多的平板產品選擇。

此外，10.2吋iPad 7則將成為現有的9.7吋iPad產品的大螢幕版，且可望在接下來的幾週內公布，且同時間將更新iPad mini與iPad touch產品；目前尚不能得知，這些硬體產品是否會在3月底「以服務為重點」的發表會中亮相。

另一方面，10.5吋iPad將不會在近期公佈，而有可能會在今年晚些時候，與下一代的iPad Pro陣容同時亮相。

據了解，CoinX過去擁有準確的產品爆料紀錄，像是去年Apple發佈的iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR三款手機的命名方式，還有2018年版iPad厚度為5.9mm，另外還有一些Apple產品的相關細節，他的爆料內容幾乎都相當準確。

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關鍵字：Apple,iPad 7,iPad

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