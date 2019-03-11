第七代iPad規格曝光　可能與iPad mini 5一同亮相

▲去年3月發表的第六代iPad。（圖／取自Apple）

科技中心／綜合報導

據外國科技網站報導，蘋果即將推出全新的第七代iPad，據了解，其外型與去年3月發表的第六代大同小異，但螢幕尺寸仍未確定。

美國蘋果公司於去年3月時發表了第六代iPad，螢幕尺寸為9.7 吋，配有Touch ID、3.5mm耳機孔且支援Apple Pencil，售價只要新台幣10,900元。而據科技網站《macotakara》報導，供應鏈消息指出，作為第六代iPad後繼機種的第七代iPad，硬體設計不會有太大的變動，Touch ID和3.5mm耳機孔應該都會被保留下來。

至於螢幕尺寸方面，第六代iPad採用的螢幕尺寸為9.7 吋，但關於第七代iPad是要繼續沿用9.7 吋設計，亦或是改採10吋的設計，目前仍是未知數。除了第七代iPad的規格曝光外，報導也指出傳聞許久的iPad mini 5可能會與第七代iPad一起發表。蘋果往年會在三月左右舉辦春季發表會，但目前為止仍未有進一步的消息。

目前外界普遍認為iPad mini 5與舊款的iPad mini在外觀上應該會大同小異，一樣會配有Touch ID、Lightning接孔以及3.5mm耳機孔，螢幕尺寸一樣會維持在7.9吋，至於外界期待的Face ID和USB Type-C接孔恐怕與這次的新iPad mini無緣。至於晶片方面，iPad mini 5可望升級至A10 Fusion 晶片（與 iPhone 7、6代 iPad相同）或是A10X 晶片（與舊款iPad Pro相同）。