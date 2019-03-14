訪美被問選總統？　柯文哲：我怕回答太直接「他們受不了」

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲14日出席台北杜鵑花季記者會，被問到若訪美時對方要打聽是否選總統，要怎麼回答？柯文哲說，「我很直接，我怕我的回答太直接，他們受不了。」

談到訪美行程的安排，柯文哲表示，自己的態度一樣，「客隨主便」，像是亞特蘭大或是波斯頓這種產業座談，這種市政府處理，那如果牽涉到美國官方，就拜託AIT處理，就是客隨主便，人家方便。

被問到華府演講主題？柯文哲說，大概一樣，就是進步價值、光榮城市，到外地一定要講台灣的好處給人家聽，一定要強調台灣是全亞洲做民主自由多元開放的城市，這才是重點。

被問到是否會到白宮打卡，柯文哲說，「這不重要，這有分實質跟表面，表面好像風風光光，其實我跟你講大國外交都是⋯劉奕霆已經在拉我了。」

至於國務院會見的人物是誰，柯文哲表示，「我跟你講齁，他們通常⋯⋯喔這個，反正你到時候就知道了。」若他們要打聽要不要選總統，要怎麼回答？柯文哲說，「不要說他們問，AIT處長也問，我態度還是一樣，做每天該做的事，到時候再看。」



柯文哲也表示，最近跟有AIT處長酈英傑聯絡，「有啦，有聯絡，有機會講話。」記者追問，「你的態度曖昧，但是美國人很直接？」，柯文哲說，「我很直接，我怕我的回答太直接，他們受不了。」

外界關注，跟紐約哥倫比亞大學邀請中國政治專家黎安友聊什麼，柯文哲解釋，如果私底下聊，原則上應該是多聽少說啦，把它定位成一種學習、互相認識，通常是閉門會議，「應該是我們多聽聽別人意見，不會自己講這麼多。」

▲柯文哲出席台北杜鵑花季記者會。（圖／記者黃克翔攝）