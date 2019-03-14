噁！馬桶上驚見「黃色小雨」他崩潰PO網　網傻眼：拍抖「陰」？

▲一名網友在外租屋卻遇上衛生習慣不佳的新房客，讓他相當頭痛。（示意圖／pixabay）

突發中心／綜合報導

許多人出外打拚，為了節省房租，會選擇租金較為低廉的雅房，但缺點往往是要與其他房客共用廁所。一名網友在臉書社團上貼文，表示最近住處搬來新房客，不料，這卻是悲劇的開始，連續3天馬桶坐墊上滿滿都是尿漬讓他超崩潰，許多網友看到貼文後也直呼「好噁心！」

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示租屋處的馬桶是共用的，最近搬來新房客，對方的衛生習慣讓他相當頭痛，從照片中可看到，米白色的馬桶蓋上，竟滿滿都是一滴一滴的尿漬，宛如下雨時的擋風玻璃一般，讓他忍不住怒吼，「連續3天馬桶蓋都這樣，到底是怎麼尿的啊，能尿到整個馬桶蓋都是尿，尿尿都沒在掀的嗎？連續3天都是我清的，你方便就不要給別人不方便啊，更何況衛生問題，真想跑過去跟他理論」。

▲網友看見這景象後崩潰PO網。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

PO文曝光後，不少網友都被這景象給驚呆了，紛紛回覆「他的XX是裝了灑水器是不是」、「他是不是裝了蓮蓬頭」、「花灑症頭，要看醫生了」、「問他是不是在拍抖陰」、「雖然他是灑水器，是用完掀起也是一種禮貌」、「好噁」、「是轉到噴霧模式？」

也有網友建議原PO，「把坐墊拆下來，以後就自己帶，他看起來應該是不需要」、「貼個公告吧。他自己弄髒的沒理由要別人清他的尿啊」、「搬到套房。跟新房客溝通(通常無效)，跟房東反映(可能有效)」。

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