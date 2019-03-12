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女學生欠租金落跑！房東見房「秒拿塑膠袋套頭」憋氣：再也不租中國人

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▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微薄）

▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微博，下同）

國際中心／綜合報導

越來越多人選擇前往日本留學，不過你有看過這種場景嗎！一名在日本置產的中國房東表示，他將房子租給一名中國同胞，結果這名女學生欠了2個月的房租後落跑，等回去收回房屋時，打開門看傻眼，整間房間猶如是垃圾場，而且人身完全無法站在裡面，幾乎沒有落腳處，動彈不得，甚至還有同學爆料說，女學生早就被退學回到中國了。

微博「印象_日本」指出，一名中國房東出租房屋給在日本留學、就讀富士國際語學院的女學生，沒想到對方欠了2個月的房租就落跑了，完全沒有補繳，房東無奈之情準備整理房子。

沒想到一打開門嚇傻了，房東出租給女學生的房間完全呈現出「小型垃圾場」的風貌，地上、床上、櫃子上滿滿都是垃圾，而且散發出強烈的惡臭氣味，連個落腳的地方都沒有，完全無法站穩，房東只好先用塑膠袋套頭憋氣，才敢進屋開窗。

▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微薄）

▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微薄）

「你把別人家弄成這樣說溜就溜是什麼意思？你這樣讓日本人怎麼想我們中國人？」該內容表示，這已經不是第一次遇到中國人做這種事情，每次都有這種「前人乘涼後人受罪」的典型案例。有網友透露，自己在日本租房子超困難，他透過仲介與房東溝通，房東才勉強答應出租，後來房東順道問了該是哪裡人？當他說自己來自中國後，房東就說不租了。

許多房東因為曾受過這種案例，就不再相信國外的房客，這也是為什麼日本人的房子這麼難租，而且租屋潛還會遇到幾種情況：要找日本人作為擔保人、繳交保證金、就算是好地段的房子也會明確表明：對不起我們不租給外國人。該文章也感慨，「說句實在話，要是我是這個房東，碰到這種半撂子的租客，不管是不是同胞，就算是同鄉親戚，我都絕不會再租給中國人了。」

▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微薄）

▲中國女學生在日本留學，租屋欠租金，還把房間弄得像垃圾堆。（圖／翻攝自微博）

另外也有富士國際語學院的中國學生指出，這確實是真人真事，這名女學生在2月時就已經被退學，且已返回至中國，應該不會再回到日本，然而令人想不到的是，這名女學生平常喜歡穿著可愛的蘿莉塔式裙裝，也喜歡文藝活動，但沒想到生活習慣這麼差。

文章一出，許多網友紛紛留言蓋了300多層樓：「以後去日本不敢說中文了」、「我要交保證金竟然是因為他們」、「沒房子住了啦」、「每次出國旅遊我都小心翼翼，時時刻刻注意個人素質，維護國人形象」、「房東一聽是中國人都不願租」、「就是因為這幾顆老鼠屎」等。由於部分房東因為深受其害，內心也相當排斥來自中國的學生，如今又有這樣的事情爆發，讓中國學生都不知道怎辦才好。

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關鍵字：中國人,留學,留學生,租屋,惡房客,學生,垃圾,出租,日韓要聞

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