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社會 社會焦點 保障人權

夾不到娃娃遷怒！他用力踹機台「狠巴姪子的頭」　網飆罵：惡劣

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名男子，3日晚上帶著小孩去夾娃娃，過程中，男子投錢幣多次，都夾不到物品？竟用腳大力猛踹夾娃娃機台，甚至出手打小孩頭上的安全帽，整個過程，都被監視器錄下，影片被轉發上臉書，引發網友激憤痛批，「社會敗類，竟拿小孩出氣嗎？」

▲ 夾娃娃機男子多次夾不到 失控怒踹機台毆打親姪子。（圖／翻攝自「爆料公社」）

▲ 夾娃娃機男子多次夾不到，失控怒踹機台毆打親姪子。（圖／翻攝自「爆料公社」，下同）

民眾4日在臉書社群「爆料公社」PO文貼出影片，事發於3日晚上10時許，基隆市一處朋友的夾娃娃機店，男子疑似夾不到娃娃就怒踹機台，之後開始打小孩。網友見狀紛紛留言，「社會敗類，只拿小孩出氣」、「太過份了！還是人嗎」、「在外面就這樣打小孩，在家裡不就打的更嚴重了」、「自己技術爛，就打小孩出氣！有事嗎」、「太惡劣了」、「可憐的孩子」。

▲ 夾娃娃機男子多次夾不到 失控怒踹機台毆打親姪子。（圖／翻攝自「爆料公社」）

▲ 惡行被網友PO上爆料公社。

據了解，這名男子姓陳（37歲），3日天晚上10時許，帶著4歲姪子到基隆市某間夾娃娃店夾娃娃，陳男投幣多次，都夾不到物品，先用腳猛踹機台後，竟出手打了姪子頭部上安全帽，嚇得姪子完全不敢亂動，整段過程都被監視器錄下。

▲ 夾娃娃機男子多次夾不到，失控怒踹機台毆打親姪子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 陳男到警局說明案情。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方通知陳男到案說明，警方經查男童父母離異，男童平時由姑姑及姑丈負責照顧，案發當日，由陳男帶姪子進入店內。陳男向員警供稱，平時姪子較頑皮不服管教，以手拍打男童安全帽予以管教；他否認夾不到娃娃，因而遷怒男童。

警方經檢視男童身體無遭受傷害情形，另查訪附近鄰居表示，未曾見聞男童有遭家暴或虐待等情事；承辦員警已協助申請保護令及通報社政單位介入加強關懷訪視，警方另依違反「兒童及少年福利與權利保障法」將陳男移送基隆市政府裁罰。

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關鍵字：基隆,夾娃娃機,安全帽,姪子

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