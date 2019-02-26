嘉義縣模範農民表揚會場擺設夾娃娃機　夾得到最新鮮

▲▼ 嘉義縣政府表揚農民會場擺放夾娃娃機，讓民眾好奇，夾到最新鮮。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府26日在創新學院舉辦農民節慶祝大會，縣長翁章梁也在嘉義縣農會理事長邱耀瑞陪同下，表揚嘉義縣180位模範農民及代表嘉義縣當選全國模範農民的王國輝，兩人感謝農民們長期深耕地方的努力及付出，活動會場也擺放了數台擺放在地農產品的娃娃機和轉蛋機，吸引民眾目光。

翁章梁表示，農業需積極出口、外銷，將輔導農民朝精緻化發展，建立產地認證機制，創造出有國際競爭力的農產品。 典禮中依序頒發2018健康優質設施小果番茄農民、示範農家、優秀農事小組長、畜產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷。



模範農民王國輝表示，承續父親的「土豆世家」後，就以企業化管理經營方式擴大生產，不僅是第1家申請ISO-22000食品安全管理系統驗證的花生加工廠，也是全台取得花生雜糧加工有機認證的第1人，他除了對農業產銷有相當成就外，也常積極協助社區各項公益活動與食農教育。

王國輝說，他本身從事農務有感農民的辛勞，獨自研發出太空包當承裝容器，以最省時、省力、提升效率的方式收購及儲放花生，深獲在地農民肯定，同時，為了讓消費者食得安心，所有花生農產品都有取得生產履歷及農產品追溯認證。

翁章梁指出，嘉義縣是農業大縣，農產品各具特色，除了供應國內市場需求以外，應該要外銷到國外，他也要求農業處積極籌組新農業發展委員會，針對農業技術的改良進行努力並持續積極推展各項農業政策及休閒農業，展現嘉義農業發展的軟實力。