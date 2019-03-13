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女星賄賂名校！　川普顧問開罵：她們怕女兒跟自己一樣笨

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▲▼ 川普顧問康威（Kellyanne Conway）、美國女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普顧問康威（Kellyanne Conway）、美國女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦司法部12日指控50名大學體育教練與家長，透過賄賂讓富有子弟們進入耶魯、史丹佛、南加州大學等名校，其中知名影集《慾望師奶》中的費莉希蒂．赫夫曼（Felicity Huffman）、《俏皮老爸天才娃》的蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）等女明星都涉案。美國總統川普的顧問康威（Kellyanne Conway）痛批，這些女星「擔心女兒和她們一樣笨」，才會這麼做。

檢察官指出，這是美國聯邦法庭史上最大規模入學詐欺案。康威在推特上展開攻擊說，「羅夫林和赫夫曼因說謊和購買大學入學資格而被起訴。她們擔心她們的女兒和母親一樣笨。」網友看了後，有人表示同意，也有人覺得她不應該做出人身攻擊。

▼ 蘿瑞．羅夫林與女兒賈德（Olivia Jade）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）與女兒賈德（Olivia Jade）。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 費莉希蒂．赫夫曼（Felicity Huffman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國女星費莉希蒂．赫夫曼（Felicity Huffman）。（圖／達志影像／美聯社）

2011年至2018年間，這些父母向「慈善組織」捐獻25萬至40萬美元（約新台幣770萬至1236萬元），中間人再賄賂學校體育教練，讓子女以體保生身份入學。此外，還有人安排子女去特定考試中心應考，收賄的考務人員允許槍手代考，甚至幫忙修改答案。

據《每日郵報》報導，這場詐欺案是由波士頓的聯邦調查局（FBI）探員還有聯邦檢察官所發現，許多學生並不知道父母的勾當。康威隨後又發一篇文補充說，雖然這兩名女星最受矚目，但還有48人也受到指控，這些人當中有教練、演員、作家、CEO、律師等，「你們讓這些孩子失望了。」

▼ 康威向來言詞犀利。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普顧問康威（Kellyanne Conway）。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 康威在推文中開罵。（圖／翻攝自推特／@KellyannePolls）

 ▲▼ 川普的顧問康威（Kellyanne Conway）開罵。（圖／翻攝自推特／@KellyannePolls）

ET快訊
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關鍵字：Kellyanne Conway,Felicity Huffman,Lori Loughlin,北美要聞

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