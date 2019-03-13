托福代考槍手「躲在台灣」！　遭美國檢方提告

▲有些留學生為了進入加州各大學，會雇用槍手來代考試。（示意圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合報導

美國又出現「槍手」代考事件，加州警方12日起訴了6名嫌犯，其中1名被告Tuan Tran目前人在台灣，且他過去也有擔任過托福（TOEFL）槍手的紀錄，很可能面臨通緝引渡。

綜合外媒報導，美國移民及海關執法局（ICE）指出，6名嫌犯涉嫌在2015年到2016年間於洛杉磯等地幫19名中國學生代考托福，其中5人將會在加州出庭應訊，另一名33歲被告Tuan Tran目前躲在台灣，很有可能將要面臨通緝引渡。

▲這些槍手都有多次代考托福的紀錄。（示意圖／翻攝自pixabay）



ICE表示，23歲的劉姓嫌犯供稱，自己已經超過5次替人代考托福，現在是以學生簽證居住在美國，其他4名住在加州的外國學生均為24歲，也曾以假身分參加2到5次不等的托福考試，住在台灣的33歲Tuan Tran同樣是累犯，有至少1次的代考記錄。

據The Sacramento Bee報導，聯邦檢察官推測主嫌就是23歲的劉男，他和其他3名在南加州被捕的嫌犯，共4人將在18日於洛杉磯市中心被審問，另1名在加州東區被逮的嫌犯會在當地法庭上出庭，Tuan Tran則是必須盡快回到美國接受審判。

近幾年有許多大陸留學生都想進到加州讀大學，因此作弊案層出不窮，槍手代考一次托福可獲得400美元（約台幣1.2萬元）。加州多所大學的教授透露，不少大陸留學生的學習狀況明顯跟不上課程，英文程度需要再加強。