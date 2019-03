拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

▲全美已有9個州可合法使用娛樂大麻。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國目前有9個州允許使用娛樂大麻(recreational marijuana),而紐澤西州也決定跟上腳步。紐澤西州議會12日針對合法草案細節達成共識,將稅率訂為1盎司42美元,僅限成年人購買,同時也會向零售、製造商收取3%至1%的稅。該州州長表示,「成人娛樂大麻合法化是消除司法系統歧視的重要步驟,同時能將執法資源分配到更重要的地方。」

紐澤西州長墨菲(Phil Murphy)與參眾議會領導人達成草案的細節共識,根據《Burlington County Times》報導,草案規定,州政府將向種植者徵收每盎司42美元(約台幣1300元)的消費稅,市政府可向零售商、耕種者與製造商、批發商徵收3%至1%的稅。並且成立5人制的大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission),所有要販售大麻的商家,都必須得到委員會的許可。

紐澤西州自2012年醫療用大麻合法化後,就不斷推動娛樂大麻合法,不過在規定與稅收上一直談不攏。墨菲認為,娛樂大麻合法化的意義在於,解決因輕微毒品犯罪而被捕的大量少數群體,「這項立法將為所有社區帶來公平正義,並建立新的經濟行業,同時還能確保將執法資源用在更嚴重的犯罪行為上,促進紐澤西州的公共安全。」

The agreement today on legalizing adult-use marijuana:



• Reduces disparities in our criminal justice system.



• Establishes an industry that brings opportunity to all communities



• Ensures a safe product



• Allows law enforcement to focus resources on serious crimes