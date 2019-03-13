　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普（Donald Trump）在美國「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）。（圖／路透社）

▲ 美國總統川普決心在美墨邊界築牆。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普政府11日向國會提交2020財政年度預算案，總金額高達4.75兆美元（約新台幣147.49兆），創下新高紀錄。預算案還包括86億美元的美墨邊界牆修築經費，突顯出川普築牆的決心。此外，預算案大幅增加國防開支至7500億美元，也將成立全新軍種「太空軍」。

川普將這份預算案命名為，《一個更美好的美國之預算：信守承諾、納稅人優先》（A Budget for a Better America: Promises Kept. Taxpayers First），日期區間為2019年10月1日至2020年9月30日。雖然築牆與國防開支大增，但川普政府削減了許多其他預算，包括社福、環保、教育、運輸等支出。

環保署新財政年度預算大砍31％；國務院預算減少23％；交通部預算砍掉22％；內政部預算縮減14％；能源部預算減掉11％；教育部經費則減少10％。此外，聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助計畫（Medicaid）等社會福利預算也被砍。

對此，民主黨相當不滿，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）批評這份預算案短視近利。眾議院預算委員會主席亞梅斯（John Yarmuth）則說，砍掉基本的、必要的公共事務支出是非常危險的事。分析指出，共和黨與民主黨若無法達成共識，聯邦政府秋季很有可能再度局部停擺。

ET快訊
黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」嗨爆
快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒
男友「念同校、畢旅」都沒做到…3年後她再發文：這次不再失約！

關鍵字：川普,預算,築牆,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停電遭醫院拒收！19歲少女僅10kg「死不瞑目」倒在母親懷中

快訊／日本和歌山驚傳5.2地震！震央紀伊水道最大震度4

約會3個月後！她收到「不喜歡妳的15個原因」　渣男訊息曝光

托福代考槍手「躲在台灣」！　遭美國檢方提告

川金發酵平壤旅遊人數暴增！北韓吃不消18日起單日僅開放1000人

美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

車子「自動」滑進溪裡釀2死！　粗心母購物後發現…「小孩消失了」

網紅黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」熱烈嗨爆

再8天就畢業！日2小六女童遭「長期霸凌」攜手跳15層高樓輕生亡

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

停電遭醫院拒收！19歲少女僅10kg「死不瞑目」倒在母親懷中

快訊／日本和歌山驚傳5.2地震！震央紀伊水道最大震度4

約會3個月後！她收到「不喜歡妳的15個原因」　渣男訊息曝光

托福代考槍手「躲在台灣」！　遭美國檢方提告

川金發酵平壤旅遊人數暴增！北韓吃不消18日起單日僅開放1000人

美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

車子「自動」滑進溪裡釀2死！　粗心母購物後發現…「小孩消失了」

網紅黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」熱烈嗨爆

再8天就畢業！日2小六女童遭「長期霸凌」攜手跳15層高樓輕生亡

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

「褲襠異常突出」太搶眼　通緝犯上網咖被搜出槍毒

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單

快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒吧認識

2020唯韓國瑜能打敗柯文哲　王欣儀撂黨內青年疾呼徵召

浪漫炸了！台中隱藏版玻璃屋景觀餐廳　被一整片落羽松包圍

錢出去票沒來！搶鄧紫棋演唱會門票匯1萬5　賣家不讀不回

南部砂石不缺貨5月卻還要再漲價　公平會1個月內要提報告

國際熱門新聞

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性..

她吞男友體液…「狂嘔呼吸困難」..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

住垃圾屋蟑螂亂竄　童哭喊求救

孕婦喝酒開趴　途中生產...竟..

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：..

「岳父毀容別來婚禮」她怒甩渣男..

姊弟坐摩天輪　飛機下秒衝撞包廂

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

降落後打給你　衣航最後簡訊揪心

飛豹飛行員閃過學校　墜機殉職

黃小玫進攻甲子園！台灣人狂起雞..

17歲少女整張臉皮全被剝下半裸..

女學生欠租落跑　房東見房崩潰

更多熱門

相關新聞

紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐

美國目前有9個州允許使用娛樂大麻，而紐澤西州也決定跟上腳步。紐澤西州議會12日針對合法草案細節達成共識，將稅率訂為1盎司42美元，僅限成年人購買，同時也會向零售、製造商收取3%至1%的稅。該州州長表示，「成人娛樂大麻合法化是消除司法系統歧視的重要步驟，同時能將執法資源分配到更重要的地方。」

歐盟、阿聯停飛波音737 MAX 8

英法德18國禁止波音737 Max出入

川普／專業機師變得不再是必須的

台股交易低溫　證交稅受災

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面