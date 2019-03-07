　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東森前進台大校園徵才　幸福企業千名職缺等你來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

東森集團台大徵才（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學校園徵才將於本週六登場，共有283家企業參加。（資料照／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

幸福企業東森集團邀你大膽圓夢！台灣大學校園徵才將於本週六(9日)登場，共有283家企業參加，東森集團開出4大企業、15種職缺、近千名的缺額，招募青年新血，東森集團位於椰林大道中段，攤位號碼為「119」和「121」，當天只要在現場投遞履歷，就能獲得精美小禮物，歡迎優秀青年一起加入幸福企業開創璀璨職涯。

▲東森集團徵才。

請繼續往下閱讀...

▲東森集團開出近千名職缺，歡迎青年新血跟幸福企業一起搭上這班趨勢列車。

東森集團此次開出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美4大企業的職缺，包括東森得易購「OB電銷人員、TV與EC商品開發人員、商品企劃、資訊工程師、自動化測試工程師」、東森新媒體「記者、影音編輯、社群編輯、iOS 軟體開發工程師、Android 軟體開發工程師、戶外廣告助理」、東森寵物雲「門店人員、寵物美容師」、東森自然美「SPA 外場主管、美容師」等職缺。

東森集團台大徵才（圖／記者季相儒攝）

▲東森集團此次開出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美4大企業的職缺。（資料照／記者季相儒攝）

東森提供各種員工貼心福利，像是每個月不同主題的「寵物日慶生會」，不但有超美味下午茶，還能帶著毛小孩來上班幸福感爆棚，也提供員工及眷屬有關保險的福利，同時公司也成立「員工幸福馬上辦中心」，給予所有員工急難救助、醫療幫助等等，打造像家一樣的上班環境，東森要讓每位員工，在幸福企業裡每天都樂在工作。

▲▼ETtoday寵物日,狗,寵物,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼每個月不同主題的「寵物日慶生會」，員工可以帶著毛小孩來上班超幸福。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼ETtoday寵物日,狗,寵物,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

東森集團開出近千名職缺，吸引各界好手加入東森集團，挑戰百萬、甚至千萬年薪，雖然這是針對年輕人的「校園徵才」，但只要對職缺有興趣，也都歡迎不限年齡跟學經歷來應徵，今年徵才方向「電子商務、網路行銷、大數據」都是熱門趨勢，也希望吸引對這方面有興趣的人，跟集團一起搭上這班趨勢列車，也發揮年輕的熱情「大膽圓夢」。

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：東森,東森集團,台大,徵才,青年,校園,幸福企業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森購物目標2021年上市　年薪破百萬的客服人員達33％　今年徵才上看500名

東森集團再招500人！展望2018邁向國際 廣邀各地好手力拼「世界盃」

新媒體霸主等你入主！東森集團高薪徵才　新媒體、電商職缺夯

引領數位新媒體！東森把舞台準備好了　等科技創新高手來挑戰

20多歲百萬年薪、30歲當上協理　東森集團徵500位高手一起賺高薪

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

影／全球一度不到300隻！基因揭露黑面琵鷺減少2大主因

兵變咒纏繞！女咬牙「上班吃飯休息」自拍報備　男友1原因秒甩...她傻住了

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

就是那一道光！被「LED車頭燈」狂照恐致盲　公總：擅自改裝罰9600元

東森前進台大校園徵才　幸福企業千名職缺等你來

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

中職／執教15年歷經波折　洪一中：曾因追求完美與球員衝突

防止黑幫糾眾滋事　北市警局通令查不法「4天逮706人」

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

建議「HPV疫苗要在醫院打」遭轟圖利　醫師公會喊冤！

甲山林進軍高雄　帝寶系列保證5%包租3年　

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

0206期權大屠殺投資人慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

澎湖網美「綠色比基尼」　身分曝..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

男客「無限暢飲」VIP席　他羨..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

寶島時代村確定復活　超過200..

他拿銅板買iPhone XR　..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

更多熱門

相關新聞

高通：努力幫助台灣走出去

高通今（7）日舉行媒體餐敘，台灣區總裁劉思泰表示，5G已經即將成為真實（Really becoming reality now），高通深耕台灣，會用最快速度把5G高速公路蓋好，讓大家能夠上路，並且會支持台灣公司走出去。

中華電徵才1600人　起薪最高48K

好羨慕！台泥福利超優　員工最高年獎金可領10萬、直系親屬也有教育及醫療補助

製造業徵才規模不如去年　全是它惹禍

南亞科2月營收近三年同期新低

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面