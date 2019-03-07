東森前進台大校園徵才　幸福企業千名職缺等你來

▲台灣大學校園徵才將於本週六登場，共有283家企業參加。（資料照／記者季相儒攝）



生活中心／綜合報導

幸福企業東森集團邀你大膽圓夢！台灣大學校園徵才將於本週六(9日)登場，共有283家企業參加，東森集團開出4大企業、15種職缺、近千名的缺額，招募青年新血，東森集團位於椰林大道中段，攤位號碼為「119」和「121」，當天只要在現場投遞履歷，就能獲得精美小禮物，歡迎優秀青年一起加入幸福企業開創璀璨職涯。

請繼續往下閱讀...

▲東森集團開出近千名職缺，歡迎青年新血跟幸福企業一起搭上這班趨勢列車。



東森集團此次開出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美4大企業的職缺，包括東森得易購「OB電銷人員、TV與EC商品開發人員、商品企劃、資訊工程師、自動化測試工程師」、東森新媒體「記者、影音編輯、社群編輯、iOS 軟體開發工程師、Android 軟體開發工程師、戶外廣告助理」、東森寵物雲「門店人員、寵物美容師」、東森自然美「SPA 外場主管、美容師」等職缺。

▲東森集團此次開出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美4大企業的職缺。（資料照／記者季相儒攝）



東森提供各種員工貼心福利，像是每個月不同主題的「寵物日慶生會」，不但有超美味下午茶，還能帶著毛小孩來上班幸福感爆棚，也提供員工及眷屬有關保險的福利，同時公司也成立「員工幸福馬上辦中心」，給予所有員工急難救助、醫療幫助等等，打造像家一樣的上班環境，東森要讓每位員工，在幸福企業裡每天都樂在工作。

▲▼每個月不同主題的「寵物日慶生會」，員工可以帶著毛小孩來上班超幸福。（資料照／記者李毓康攝）



東森集團開出近千名職缺，吸引各界好手加入東森集團，挑戰百萬、甚至千萬年薪，雖然這是針對年輕人的「校園徵才」，但只要對職缺有興趣，也都歡迎不限年齡跟學經歷來應徵，今年徵才方向「電子商務、網路行銷、大數據」都是熱門趨勢，也希望吸引對這方面有興趣的人，跟集團一起搭上這班趨勢列車，也發揮年輕的熱情「大膽圓夢」。