歷時131天、航行3萬海里！陸考察船「雪龍」號返回上海

▲「雪龍」號返回上海。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

搭乘「雪龍」號極地考察船的大陸第35次南極科學考察隊隊員12日回到上海，結束了歷時131天、3萬海里的航行，這次的科考完成了大陸首台極區中高層大氣激光雷達安裝和試運行；以及首套極地冰下基岩無鑽桿取芯試鑽探等成果，新的極地考察破冰船「雪龍2」號將從今年開始執行極地考察任務。

大陸第35次南極科學考察於2018年11月2日，這也是大陸的自然資源部首次南極考察，期間曾於今年1月19日，在南極的阿蒙森海密集冰區航行時，受濃霧影響撞上冰山，造成船艏桅桿及部分舷牆受損，所幸無人受傷，經搶修後於22日恢復航行。

《新華社》指出，這次科考隊分別開展了南極長城站、中山站、泰山站、昆侖站、羅斯海新站等站點的綜合考察，並在東南極冰蓋開展了航空地球物理遙感觀測，在南大洋阿蒙森海開展了海洋綜合調查。

▲「雪龍」號返回上海，親人歡迎隊員。（圖／翻攝自《新華社》）

其中，中山站完成了我國首台極區中高層大氣激光雷達安裝和試運行；完成了我國首套極地冰下基岩無鑽桿取芯試鑽探，首次獲取冰下岩心樣品；與國際同步開展「極地預報年」南極特別觀測期探空觀測，數據實現全球實時共用等。

此外，內陸考察隊完成了中山站-昆侖站斷面冰雪觀測；在昆侖站完成KL-DIMM天文望遠鏡安裝調試和AST3-2望遠鏡維護，安裝太陽望遠鏡並開展日間觀測；完成中山-昆侖站冰蓋斷面20餘個點位的重力觀測。同時，東南極冰蓋遙感觀測完成24條科考測線，獲取了高質量的航空冰雷達、航空重力和航空磁力數據。

其他達成的成果包括，長城站開展了生態環境監測、冰川監測及常規氣象觀測，升級改造地震台，建設海洋站雷達式潮位觀測系統，同時開展了極地立法調研等項目；羅斯海新站完成了企鵝聚居特別保護區選劃調查；在西風帶海域成功布放我國首套海洋環境監測浮標；南大洋考察首次釋放並回收大陸自主研製的無人無纜潛水器；在羅斯海近岸海域和阿蒙森海海域分別開展了5個站位和14個站位的多學科綜合調查。

▲雪龍號。（圖／翻攝自中國極地研究中心網站）

據了解，考察隊在中山站成功從「雪龍」號上卸運1600餘噸物資；泰山站完成二期工程建設,在雪下建築內建成供電、供暖、融雪及污水處理、消防及視頻監控等多個系統；昆侖站完成了深冰芯鑽探設備的維護；羅斯海新站安裝了這一地區首台10千瓦驗證風力發電機組。

「雪龍」號作為大陸唯一正在運行的極地考察船，自1994年首次執行南極考察以來，已經22次赴南極和9次赴北極執行考察任務。