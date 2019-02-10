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影／陸極地神舟「雪龍號」　抵南極中山站執行補給任務

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記者馬叔安／綜合報導

大陸極地考察破冰船「雪龍」號9日抵達南極中山站，並於當天開始用船載直升機「雪鷹12」向中山站吊運燃油，按計劃將停留6天，預計將於3月回到上海，這是「雪龍」號自1994年以來所參與的第31次任務，今年1月曾撞上冰山，經搶修後恢復航行。

▲南極科考內陸隊的車隊於2月8日行進在途中。（圖／翻攝自《新華社》）

▲南極科考內陸隊的車隊於2月8日行進在途中。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》指出，「雪龍」號於1月29日搭載中國第35次南極科考隊部分隊員從長城站航向中山站，進行中山站燃油補給，並將本次科考取得的相關樣品等運至船上，並於之後搭載中山站、昆侖站和泰山站的隊員於2月15日啟程返回中國大陸，預計3月10日左右回到上海。

▲南極科考內陸隊的車隊於2月8日行進在途中。（圖／翻攝自《新華社》）

▲南極科考內陸隊的車隊於2月8日行進在途中。（圖／翻攝自《新華社》）

據了解，「雪龍」號是中國大陸第3代極地破冰船和科學考察船，是由烏克蘭赫爾松船廠在1993年3月25日完成建造的一艘維他斯·白令級破冰船，中國大陸於1993年從烏克蘭進口後按照需求進行改造而成，於1994年10月31日首次前往南極區進行考察，這次的任務於2018年11月2日啟程，「雪龍」號第31次參與，先後任務遍及南北級，並曾於2013年12月24日在南極救援受困的澳洲探險隊。

「雪龍」號19日在南極航行時，因受濃霧影響碰撞冰山，造成船艏桅杆及部分舷牆受損，船頭甲板堆滿冰雪，體積初步估計有400立方米，總重量約250噸，船艏桅杆斷裂，所幸船上無人員受傷，韓國破冰科考船「ARAON」號日前在南極成功救援雪龍號中國科考隊員24人。

►►影／碰撞南極冰山！　陸破冰船「雪龍號」甲板塞滿250噸冰雪

►►助雪龍號24名中國科考隊員脫困　韓國「ARAON」船長：很高興

▲雪龍號整裝待發。（圖／翻攝自中國極地研究中心網站）

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