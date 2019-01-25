助雪龍號24名中國科考隊員脫困　韓國「ARAON」船長：很高興

▲韓國ARAON號成功救援中國科考隊員。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

韓國破冰科考船「ARAON」號日前在南極成功救援雪龍號中國科考隊員24人。大陸破冰船「雪龍號」19日在南極航行時，因受濃霧影響碰撞冰山，造成船艏桅杆及部分舷牆受損。ARAON號船長金光憲表示，「我很高興能幫助他們，當時天氣狀況不是很好，船舶也有些晃動，所幸利用直升機全部轉移成功」。

據《韓聯社》報導，韓國海洋水產部24日透露，中方在島上建設的臨時建築可以禦寒，但生活用品僅夠維持到2月初，加上南極正值夏季，可作為飛機跑道的海冰消融，飛機難以前往救援，增派其他船舶至少需要10天。

正在羅斯海（Ross Sea）執行偵探任務的「ARAON」號21日應中方請求趕往救援。據中國南極科考隊員表示，「目前雪龍號的狀態還不錯，但我們的日程不得不發生改變，很高興韓國的船能接我們出去」。

由於小島沒有停靠設施，「ARAON」號在距離中方約700米處海域待命，韓方出動直升機幫助中方人員安全乘船。「ARAON」號預計在2月4日將中方人員送抵紐西蘭利特爾頓港（Lyttelton），並將於2月9日重返張保皋科技站接回韓方科學考察隊48名隊員。

另據央視報道，經過冰山碰撞的雪龍號於24日下午抵達中國在南極建立的首個科學考察站長城站的外海，而長城站幾名隊員就乘坐橡皮艇登船，並協助船員對船頭受損的防浪板部分進行修復，雪龍號預計於28日前往中國另一個南極考察站中山站。

2009年首航的「ARAON」號是韓國首艘國產破冰科考船，10年來多次執行極地勘探任務，2011年在南極營救遇險的俄羅斯漁船，2012和2015年成功營救韓國遠洋漁船等。