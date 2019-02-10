俄媒：南極活動搞得最為風生水起的當屬中國

▲大陸南極中山站。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

隨著極地科考船「雪龍」號9日抵達南極中山站，大陸對南極的開拓又完成一次任務，事實上，大陸對南極的建設在1984年便展開，近年來陸續長城、崑崙、泰山、中山等科考站，也計畫在南極建設永久機場，每年也有大量的大陸民眾到南極旅遊。外媒指出，大陸正在「南極之戰」中超越美國。

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獨立評論人宋磊表示，南極在國際法上不屬於任何一個國家主權所有，大陸對南極的目的也僅存在於科研，並無部署任何軍事力量在南極大陸，不過，美澳等國在南極的舉動相較於大陸大幅減少，大陸因經濟發展獲得豐沛的資源，加上對海洋資源的殷殷期盼，先後在南極大陸上建設數座科考站。

▲大陸將在南極建設第一個永久機場，圖為大陸在南極使用的固定翼飛機「雪鷹601」。（圖／翻攝自新華網）

宋磊指出，這些科考站最主要的目的在於提供大陸在科學、經濟與附近航道上給予許多資訊，近年來特別是在氣候變遷加劇下，許多國家紛紛針對溫室氣體對於地球有何影響作出許多研究，大陸在這方面特別有貢獻，除已擁有相當成熟的鑽探技術外，對於鑽冰地點也是相當了解，透過科學研究來提升大陸在國際上的能見度已是大陸學界／官方近年努力的目標，此外，根據國際南極旅遊組織（International Association of Antarctica Tour Operators）表示，大陸百姓赴南極大陸旅遊人數已逼近5000人，人數上僅次於美國成為第2大前往南極旅遊的國家。

俄羅斯媒體《新消息報》2018年7月表示，目前，有30多國「覬覦」南極財富。澳大利亞、新西蘭、韓國、法國、土耳其、沙烏地阿拉伯等國對這片寶藏的訴求呼聲越來越高，「不過，南極活動搞得最為風生水起的當屬中國」。

報導指出，自1984年起，北京便致力于南極大陸的研究開發。如今，中國大陸在科研方面的成就正在超越美國，相對於中國大陸在南極的建設，華盛頓在南極建有3處科考站，極地工作人員數量突破了1,100名，而俄羅斯所有站點加起來也不足百人，「令人最感沮喪的是，俄羅斯乃首個发現南極大陸的國家，如今卻落后于印度跟中國」。