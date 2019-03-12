神風式切入車道「擊落後面女騎士」　阿伯回頭看：以為沒我的事

▲老翁切入車道猶如神風式駕駛，來車閃避不及應聲被擊落。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／台中報導

台中市東區復興路4段日前發生一起交通事故，一名受擦傷的周姓女騎士表示，直行在復興路上，有一輛機車突然從右邊的騎樓直接切入車道，因此緊急剎車，並摔倒在馬路上，自己受了一些擦傷，幸好後方來車也煞住了，否則後果不堪設想。

女騎士控訴，該名騎士在她摔車時甚至沒有下車查看，直接消失在馬路上，越想越不對，對方從騎樓切入，這種突然來的駕駛行為，根本沒有人可以躲得過，因此才向警方報案，希望警方能找出肇事者賠償損失。

警方為了解事故情形，立即調閱監視器，試圖來還原真實現場，掌握到肇事車輛車牌及肇事人，謝姓男騎士駕駛（68歲）稱他因為將機車停在復興路上的騎樓地辦完事情，要離開時並沒有看左方有無來車，就直接騎出去，後來回頭看，發現來車並沒有跟上來，有機車摔倒在地上，心想那是與後方機車發生碰撞的，然後就繼續騎，以為沒自己的事情了。

不過，從監視器可見，謝姓駕駛切入車道時，幾乎完全沒有看左方來車，這種類似神風式攻擊根本沒有人可以躲的過，事後明明有回頭，又認為別人摔車與自己無關，實在令人無法接受，事後警方依照過失傷害及肇事逃逸罪將謝姓駕駛函送法辦。

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