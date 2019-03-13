打趴手搖店！御茶園神還原「紅茶撞奶」引爆超商搶購潮

▲超商奶茶搶購潮又來了，御茶園撞奶被網友狂讚：「打趴手搖店！」（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導

走在台灣街頭，幾乎人人一杯手搖飲料，這樣的飲茶習慣已經成為大家的休閒嗜好，從波霸奶茶到黑糖撞奶，火熱程度由南到北，業者相繼推出特色奶茶飲品，讓民眾品嚐奶香與新鮮，超商最近再掀話題，新上市的「撞奶」絲滑濃密的口感一喝就停不下來，人氣燒火到不行，因含50%的乳量，許多網友喝過後大推。

喝飲料是上班族的小確幸，試喝新茶飲增添不少生活樂趣，每到下午就想和同事一起團購外訂，坊間的手搖飲料甜度可以選擇，無論微糖或半糖，茶香裡瀰漫的奶味和拌料嚼勁，非常療癒人心。純鮮奶與茶葉的完美結合，可說是飲料男女的心頭好，先前在PTT討論度爆表的御茶園特上紅茶，現在也有進擊版，業者今年推出的「特上紅茶撞奶」打造綿密味蕾體驗，一上架便造成討論，尤其是最潮的黑糖風味，宛如手搖茶飲店現調現泡，吃著餅乾、零食一邊享用撞奶，讓人心情放鬆超忘憂。

▲特上紅茶撞奶伴隨黑糖香氣是最近的人氣王。

▲冷冷的天來點杯濃厚撞奶，微微甜度不膩口非常療癒。

說起御茶園撞奶的風味，搭配絲滑綿密的濃厚奶香，喉韻中的黑糖香氣強烈散開，口感絕佳，最神奇的地方是喝起來滋味真的像現場沖調一樣，找不出破綻，已經搶頭香的網友立刻在網路分享，「味道神還原現調撞奶！」、「不甜膩，打趴手搖店了啦！」引起超人氣熱議。





▲御茶園「特上紅茶撞奶」高達50%奶量。

詢問業者，他們為了做到與知名手搖店一樣的高品質，特上紅茶撞奶製程絲毫不敢馬虎，先以加壓乳脂肪，擊碎變小分子，最後加入黑糖增加香氣，巧妙融合成2019年必喝超商飲料。開封前輕輕搖晃，上班上課或各種會議，來點甜甜蜜蜜的滋味，不僅好喝也豐富一整天的心情。

有時候下午想解渴，喝一杯飲料享受片刻！無奈公司附近沒有手搖店，等外送又需要一段時間，不如就近找超商解決，造成話題的御茶園「特上紅茶撞奶」高達50%奶量，喝起來香醇不膩口，3月11日（一）日起陸續在全台7-11、全家便利商店、ok便利商店上架，隨時隨地都能享受撞奶帶來的口味與口感，相信到時候奶茶控又要開搶，引發缺貨風潮囉！