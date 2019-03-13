黃光芹遭韓粉飆髒話圍剿　楊文嘉：團體命運由品行低劣的人決定

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日受廣播節目主持人黃光芹專訪時承諾會做滿4年任期，但下節目後卻否認此事，黃光芹隨後在臉書還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，也請眾人可以回去聽專訪的音檔，不料竟引來韓粉言語在黃光芹的臉書頁上留言攻擊。對此，黃光芹老公、雲端最前線主持人楊文嘉痛批，不尊重異見的韓粉們就請走吧！

韓國瑜日前受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，會做滿4年任期，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，反問記者「做滿4年誰說的？」，使得黃光芹於臉書發文還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」。

而黃光芹此舉竟遭韓粉言語攻擊，她13日於臉書發文表示，有韓粉對她罵髒話，甚至揚言要傷害她兒子，楊文嘉也說，一群不能接受異見的韓粉，連日對他們發動網攻，從收錢、求官、到髒話通通不缺，「他尊重也傾聽韓粉的意見，但對於不尊重異見的韓粉們，就請走吧！」並直言「一個團體的性格和命運，往往由其成員中，品性最低劣的人決定！」，與韓粉共勉之。

對於網友揚言傷害楊文嘉、黃光芹的兒子，楊文嘉13日受訪時表示，他的政治評論可受公評，但揚言要傷害小孩子的劉言語攻訐，他覺得太過分也無法接受，已經決定報警。