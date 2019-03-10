MAC廣告中國地圖「沒台灣」　中國代理道歉：將貫徹一個中國原則

▲MAC在婦女節當天發出的優惠，中國地圖中缺少台灣。（圖／環球時報）

大陸中心／綜合報導

國際知名美妝大廠雅詩蘭黛旗下品牌MAC，在3月8日婦女節當天貼出廣告推優惠，但中國地圖卻沒看見台灣的影子，引起大陸網友熱議。對此，MAC中國發表聲明指出，對「貼錯地圖」道歉，「尊重並支持『一個中國』原則，將進一步加強員工管理」。

根據了解，MAC在婦女節當天，針對不同國家推出特價商品，並承諾所有訂單將全部免運費，且免費退貨還送試用品。但廣告中的中國地圖中並沒有看到台灣。

事件爆發後，MAC中國代理在微博發布聲明指出，「經部分網民回報，MAC中國關注到MAC美國客服發送給客戶慶祝國際婦女節的郵件裡，黏貼了錯誤的中國地圖，對此表示歉意」。

MAC表示，中國代理已於第一時間聯繫美國電商客服部門，正著力修改，盡快發出更正版本的郵件，並稱對於此事，公司將進行內部調查，進行問責。

最後，代理商提到，「MAC一貫尊重並支持『一個中國』的原則，我們將進一步加強流程管理和員工培訓，以杜絕此類事件的發生。再次感謝網友的指證和幫助，並再次表示誠摯歉意」。

▲MAC中國代言人張藝興回應「地圖問題」。（圖／翻攝自微博／MAC彩妆官方微博）

聲明發出後，MAC中國代言人張藝興也在微博中回覆了道歉聲明，「相信每一位MAC的中國員工和我一樣清楚，國土問題，不容失誤，望問責到底，並請美國總部同樣重視，快速修改，切勿再犯」。

▼針對地圖沒台灣，MAC彩妆官方微博發布道歉聲明。（圖／翻攝自微博／MAC彩妆官方微博）