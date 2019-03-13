真‧韓粉？王世堅5分鐘狂挺韓國瑜選2020　連倚天劍、蝙蝠俠都搬出來





▲王世堅。（資料圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

時常爆出「驚人語錄」的台北市議員王世堅又來了！王世堅12日在政論節目上大讚高雄市長韓國瑜，認為國民黨應徵召韓國瑜出來選2020總統大選，甚至要韓粉們動起來，可以以DC漫畫影片「蝙蝠俠」的方式讓韓國瑜出來，逗得一旁的國民黨立委許淑華哈哈大笑，氣氛歡樂。

王世堅在12日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中提到，「韓粉們要加油了！」不能夠只歌頌不行動，應該是「要歌頌更要行動」，如果韓粉們現在開始每天抬轎子到高雄市府前面，上面寫著「總統大位」幾個字，人心是肉做的，相信韓國瑜再怎麼堅定、鐵石心腸，看了之後就會覺得「真的是時候了！」不要拘泥於剛選完市長這種小枝小節，「尤其是領表，韓國瑜有如韓神一般，國民黨竟然還用領表格那種枝枝節節去卡韓！我覺得太不像話了！」

▲高雄市長韓國瑜。（資料圖／記者洪靖宜攝）

王世堅說，既然有韓國瑜這麼不世出的人才，加上看到韓流如此旺，自己也越來越相信「五百年必有王者興」這句話。「韓國瑜之於國民黨，猶如倚天劍一般！倚天一出，誰與爭鋒？國民黨既然有韓國瑜，這樣好的第一把手的倚天劍，你就拔出來嘛！你不要到2020打輸了再來怪兵器不好，你就拔出來！」

王世堅強調，韓粉們要加油了，要歌頌也要行動，不然就是像「蝙蝠俠」，蝙蝠俠平常就回去忙自己的，但當大家有難的時候，就把探照燈往天上一打，就會出來了；如果韓國瑜不方便把他的頭像放上去，那他不妨放神力女超人，一放上去，這個所謂正義聯盟，就會傾巢而出。

▲國民黨立委許淑華。（資料圖／記者黃克翔攝）

王世堅表示，自己真的是路見不平，認為韓國瑜這麼好的一個人，這麼有生命故事，韓國瑜的出現對國民黨、民進黨來講，都覺得也是「正面」。過去國民黨是威權專制封建，由上而下的政黨，韓國瑜一來，改變了國民黨的文化，改成了由下而上，這未嘗不是一件好事？對台灣、對整個社會都是正面的。

被問到若韓國瑜真的去選2020，沒有做好做滿高雄市長職位，民進黨會不會攻擊他？王世堅立刻回應，「不會不會！至少我就不會攻擊！我認為這…承天命嘛！還有我們的民意！他如果出缺，那該怎麼樣，我們法制上都規定得很清楚，那就怎麼來。」

王世堅的言論，逗得有「神力女超人」稱號的許淑華和其他來賓哈哈大笑。不過王世堅也不改他「柯黑大魔王」的作風，最後仍要將話題轉到台北市長柯文哲身上。王世堅表示，自己之所以覺得國民黨提名韓國瑜最好，是因為韓國瑜敢在選舉前就挑明說主張九二共識，他比較喜歡這種人，「不要讓那些假掰的當道，柯文哲那種柯瞎，或者像朱立倫這種，到底他什麼？這種假假掰掰，連自己主張都講不清楚，這樣想要魚目混珠，我覺得我們社會最討厭就是那樣的人！」