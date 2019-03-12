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蔡提7綱領反制「一國兩制」　國台辦：拿台灣民眾利益做賠注

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▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦今（12日）回應總統蔡英文提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領。發言人安峰山指出，蔡英文及民進黨當局的做法，進一步惡化兩岸關係，不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、惡化兩岸關係都是拿台灣民眾的利益福社做賠注，撈取選舉私利，完全是為了一已之私、一黨之私。

安峰山表示，蔡英文及民進黨當局的做法，進一步惡化兩岸關係，種種行徑本質就是破壞兩岸關係和平發展，抗拒和平統一大勢、謀求合獨分裂；陸委會更是變本加厲、處處設限，站在台灣同胞利益福社的對立面，阻擋兩岸同胞走近走實走好的步伐，只能是螳臂擋車，不自量力。

他指出，「和平統一」與「一國兩制」是大陸一貫的基本方針，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧台灣民眾利益和感情；任何逆潮流而動的台獨分裂行徑，「阻擋不了兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程」。

為反制中國大陸「一國兩制台灣方案」，總統蔡英文11日召開國家安全會議，聽取各相關部門報告、進行討論。蔡英文在會後提出7大指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

蔡英文指出，中國國家主席習近平在所謂的《告台灣同胞書》四十週年紀念談話中，明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程；中共近日召開的兩會，也將習近平的談話列為今後對台工作的核心事項。

她強調，一國兩制不只單方面破壞，更意圖消滅中華民國主權，從民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受；北京當局利用台灣開放自由和民主體制，持續介入政治、經濟、社會發展，構成當前台灣最大風險。

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關鍵字：蔡英文,7指導綱領,國台辦,安峰山,一國兩制,一國兩制台灣方案,兩制台灣,習近平,北京,特派現場

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