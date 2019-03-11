花蓮門諾輔具倉庫大火　愛心病床輪椅全燒光

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉中央路2段一處鐵皮倉庫11日下午3時許發生火警，火勢由內往外竄燒，瞬間濃煙蔽天，5公里外都清楚可見。花蓮消防局獲報後派員救災，大火在20分鐘內控制，幸無人傷亡。起火的倉庫是門諾基金會單純擺放募來輔具的倉庫，林姓員工説，裡面沒有住人，也沒有用電，火勢來得莫名其妙。警、消正調查起火原因中。

▲花蓮中央路門諾醫院所屬存放輔具倉庫發生大火，起火原因不明。（圖／門諾基金會提供，下同）





花蓮消防局派出4分隊、15輛消防水車及40多名警義消趕往灌救，擔心鐵皮屋頂被大火燒得坍塌，確認屋內無人後前後拉出6條水線灌救，因屋內仍有電箱、電動病床、四輪車，消防員灌救時不時聽到電器爆炸聲響，聲勢駭人。還好火勢在20分鐘後獲得控制，起火原因待查。

▲花蓮消防局派出4分隊、15輛消防水車及40多名警義消趕往灌救。（圖／花蓮消防局提供，下同）



大火前才剛離開的林姓員工表示，倉庫平時堆放病床、輪椅等輔具，看哪個單位有需要再轉贈使用，他今午才剛搬出輔具運往他處，離開十幾分鐘後獲報倉庫大火，趕來現場察看卻見倉庫全陷火海。

▲倉庫內存放的輔具付之一炬。



火警報案人是鄰近倉庫的員工，當時正在整理庫房物資，突然從隔壁倉庫後方見有大量黑煙竄出，當時還急著丟了幾瓶寶特瓶水試圖灌救，但杯水車薪於事無補，幸好消防隊來得快速，否則自己的倉庫難免受波及。

門諾基金會表示，倉庫乃是基金會存放備用器材與輔具之用，損失仍待估計，但人員均安。門諾基金會雖逢此意外事件，各項服務不受影響。