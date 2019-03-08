　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

福德正神聖誕　新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 福德正神聖誕 新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士。（圖／新北市民政局提供）

▲「板橋深丘福德宮」捐獻救護車，由市長侯友宜代表受贈，並且回贈廟方「福澤佑民」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日是農曆2月初2土地公聖誕，新北市板橋深丘福德宮以及樹林潭底福德宮分別捐獻救護車與復康巴士，2間寺廟分別由市長侯友宜與副市長謝政達代表受贈，並且回贈廟方「福澤佑民」、「福裕德澤」匾額，祈求福德正神庇佑新北市外，也恭祝土地公聖誕千秋。

土地公聖誕又稱作「頭牙」，也是傳統求財祭神的日子，信眾想要順利招財可準備具有吉祥寓意的貢品，蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘、金桔等水果，代表平安旺招吉，祈求事業升遷者，可拜蘿蔔糕象徵好彩頭，香蕉、梨子、甘蔗及鳳梨，臺語諧音則寓意「招你來吃旺」。

▲ 福德正神聖誕 新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士。（圖／新北市民政局提供）

▲「板橋深丘福德宮」捐獻救護車，由市長侯友宜代表受贈。

市長侯友宜表示，深丘福德宮是全台聞名的土地公廟，坐落在新板特區內香火鼎盛，特別選在土地公聖誕日贈送新北市救護車、自動心肺復甦機與自動甦醒器，除了彰顯福德正神福佑四方，也是宗教團體投入公益慈善的最佳示範。

民政局長柯慶忠表示，2019年市府為了感念新北市境內的土地公廟，從事社會教化與公益慈善，特別選定31間主祀福德正神的寺廟，由市府、區公所派員贈匾。也希望各大宗教團體持續發揮穩定社會的力量。

此外，民政局長柯慶忠代表市長，贈匾予中和區的力行福德宮，力行福德宮不僅是中和地區重要的土地公廟，也是中和土地公文化祭最重要的推手之一，並且長年贊助學校清寒獎助學金、開辦太極拳、廣場舞等免費才藝課程，積極投入寺廟公益慈善與社會教化。

▲ 福德正神聖誕 新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士。（圖／新北市民政局提供）

▲ 民政局長柯慶忠代表市長，贈匾予「中和力行福德宮」。

板橋深丘福德宮主委黃水盛表示，深丘福德宮建於清朝光緒年間，過去新板特區一帶都是農田，居民都向土地公祈求五穀豐收、六畜興旺，並且保佑全家平安，是人們心靈的依靠。現在除了當地的居民定期參拜祈福，有許多房仲業者、業務也時常請求土地公庇佑；同時重要的市政府機關也都在這裡，通通歸土地公管，於是深丘福德宮也被稱作是最有力的土地公廟。

樹林區潭底福德宮主委嚴添明則說，福德宮的老人共餐鼎鼎有名，志工當中正牌退休廚師就有好幾個，共餐讓當地銀髮族有一處休閒談天相聚的場所。這次用土地公的香油錢捐助復康巴士，幫助社會上更多需要的民眾，將土地公的善行義舉發揚光大，能夠參與的志工都覺得相當榮幸。

▲ 福德正神聖誕 新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士。（圖／新北市民政局提供）

▲「中和力行福德宮」積極投入寺廟公益慈善與社會教化。

ET快訊
轉帳手續費4/1起調降！500元以下每天一次免手續費
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P

關鍵字：福澤佑民,福裕德澤,匾額,土地公聖誕,公益,頭牙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

幻想中了4億8000萬！　越南人妻持「玩具槍」彩券行領獎：給錢

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

女大生獻初夜「辦公室全裸擁吻」全錄下　已婚老闆受不了跳樓自殺

北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

加宜蘭郵局Line　箱箱美食免費送

埔里高齡老人外出「代步車故障」　員警適時協助返家

鐵漢柔情慶祝三八婦女節　金山分局贈女警鮮花蛋糕致意

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

加宜蘭郵局Line　箱箱美食免費送

埔里高齡老人外出「代步車故障」　員警適時協助返家

鐵漢柔情慶祝三八婦女節　金山分局贈女警鮮花蛋糕致意

用鏡頭發掘宜蘭三星之美　攝影比賽開跑

福德正神聖誕　新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士

春季早收百香果有利基　高雄區改良場教農友如何做

八重山與沖之鳥未列入台日漁業協商　台灣漁民：集結漁船抗議

杜絕街頭暴力及酒駕　草屯分局輔導業者共同維護治安

台電第二核能發電廠獎助學金　即起受理申請

莎莎和他當街扯髮扭打「尖叫聲不斷」　浩子求援：誰來幫一下？

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小黃回來了

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　先發5局失1分奪勝投

地方熱門新聞

民進黨傳棄保　投誰是鄉親決定

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

核二獎助學金　即起受理申請

房裡老街300萬新路毀了　廠商..

夢幻志願科系　交大授攻略

鹿港肉包滿肉餡　打臉一字餡

流連忘返賞燈會　警提供住宿外籍..

桃園鐵路地下化115年通車為目..

惡意散布攻擊圖卡　陳筱諭揚言提..

7布袋在動！比丘尼放生蛇嗆：加..

桃園「經國轉運站」委外招商案多..

潘孟安9日赴彰化　分享台灣燈會..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

土地公聖誕　新北贈匾表彰寺廟

更多熱門

相關新聞

土地公聖誕　新北贈匾表彰寺廟

3月8日是農曆2月初2土地公聖誕，這幾天許多土地公廟熱鬧滾滾，提前為土地公慶生。民政局長柯慶忠7日，也特別前往板橋埔墘福德宮與中和南山福德宮參拜慶賀，並致贈「福澤佑民」匾額，感謝兩寺廟長期投入公益慈善，及協助市府推動老人共餐等政策，嘉惠地方。

魏應充重組味全龍隊時間表悄出爐

陳喬恩出新片　酒駕拍微電影抵罪

公益演唱會　徐榛蔚展歌喉向志工致敬

上go票機訂機票幫您捐錢做好事

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面