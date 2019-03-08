福德正神聖誕　新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士

▲「板橋深丘福德宮」捐獻救護車，由市長侯友宜代表受贈，並且回贈廟方「福澤佑民」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日是農曆2月初2土地公聖誕，新北市板橋深丘福德宮以及樹林潭底福德宮分別捐獻救護車與復康巴士，2間寺廟分別由市長侯友宜與副市長謝政達代表受贈，並且回贈廟方「福澤佑民」、「福裕德澤」匾額，祈求福德正神庇佑新北市外，也恭祝土地公聖誕千秋。

土地公聖誕又稱作「頭牙」，也是傳統求財祭神的日子，信眾想要順利招財可準備具有吉祥寓意的貢品，蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘、金桔等水果，代表平安旺招吉，祈求事業升遷者，可拜蘿蔔糕象徵好彩頭，香蕉、梨子、甘蔗及鳳梨，臺語諧音則寓意「招你來吃旺」。

▲「板橋深丘福德宮」捐獻救護車，由市長侯友宜代表受贈。

市長侯友宜表示，深丘福德宮是全台聞名的土地公廟，坐落在新板特區內香火鼎盛，特別選在土地公聖誕日贈送新北市救護車、自動心肺復甦機與自動甦醒器，除了彰顯福德正神福佑四方，也是宗教團體投入公益慈善的最佳示範。

民政局長柯慶忠表示，2019年市府為了感念新北市境內的土地公廟，從事社會教化與公益慈善，特別選定31間主祀福德正神的寺廟，由市府、區公所派員贈匾。也希望各大宗教團體持續發揮穩定社會的力量。

此外，民政局長柯慶忠代表市長，贈匾予中和區的力行福德宮，力行福德宮不僅是中和地區重要的土地公廟，也是中和土地公文化祭最重要的推手之一，並且長年贊助學校清寒獎助學金、開辦太極拳、廣場舞等免費才藝課程，積極投入寺廟公益慈善與社會教化。

▲ 民政局長柯慶忠代表市長，贈匾予「中和力行福德宮」。

板橋深丘福德宮主委黃水盛表示，深丘福德宮建於清朝光緒年間，過去新板特區一帶都是農田，居民都向土地公祈求五穀豐收、六畜興旺，並且保佑全家平安，是人們心靈的依靠。現在除了當地的居民定期參拜祈福，有許多房仲業者、業務也時常請求土地公庇佑；同時重要的市政府機關也都在這裡，通通歸土地公管，於是深丘福德宮也被稱作是最有力的土地公廟。

樹林區潭底福德宮主委嚴添明則說，福德宮的老人共餐鼎鼎有名，志工當中正牌退休廚師就有好幾個，共餐讓當地銀髮族有一處休閒談天相聚的場所。這次用土地公的香油錢捐助復康巴士，幫助社會上更多需要的民眾，將土地公的善行義舉發揚光大，能夠參與的志工都覺得相當榮幸。

▲「中和力行福德宮」積極投入寺廟公益慈善與社會教化。