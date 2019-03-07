土地公聖誕　新北贈「福澤佑民」匾表彰寺廟公益慈善

▲ 新北贈「福澤佑民」匾表彰「板橋埔墘福德宮」寺廟公益慈善。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日是農曆2月初2土地公聖誕，這幾天許多土地公廟熱鬧滾滾，提前為土地公慶生。民政局長柯慶忠7日，也特別前往板橋埔墘福德宮與中和南山福德宮參拜慶賀，並致贈「福澤佑民」匾額，感謝兩寺廟長期投入公益慈善，及協助市府推動老人共餐等政策，嘉惠地方。

民政局長柯慶忠表示，福德正神是天界里長伯、地方守護神，也是民眾最常接觸的神明，新北市登記寺廟971家，主、副祀福德正神的宮廟就高達415間，高居諸神信仰第一名，不但是撫慰人心的重要力量，更是協助市政的重要推手。

▲ 新北贈「福澤佑民」匾表彰「南山福德宮」寺廟公益慈善。

柯慶忠指出，板橋埔墘福德宮連續3年辦理老人共餐，鼓勵在地銀髮族走出戶外在地樂活，中和南山福德宮則是自2011年起，每年都獲頒新北市績優宗教團體，並且是公益慈善以及社會教化兩類別的雙料冠軍。

除了板橋埔墘福德宮與中和南山福德宮，明天福德正神聖誕當日侯友宜市長也將親赴板橋深丘福德宮參拜贈匾，副市長謝政達則將代表致贈樹林潭底福德宮匾額，感謝廟方捐獻復康巴士。

▲ 感謝「板橋埔墘福德宮」公益慈善。

民政局表示，國曆3月8日土地公聖誕，當日各寺廟除了有法會科儀外，南山福德宮並發放發財金，上午還有素食點心供信眾品嘗；板橋埔墘福德宮則是在上午提供平安湯圓、狀元糕、「有緣（5元）」發財金及小紀念品。

另外，板橋北門福德宮21日可祈求平安發財龜、金錢龜、還龜，並有布袋戲演出，歡迎民眾準備蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘以及金桔前往參拜，寓意「平安旺招吉」。

▲ 感謝「南山福德宮」公益慈善。