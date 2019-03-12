影／華映裁員2500名半數員工　4月上旬公布名單

記者楊淑媛／桃園報導

國內面板大廠華映公司，11日宣布5月10日大量解僱2500名的半數員工，引發各界關注。華映員工12日一早雖一如以往進廠工作，但面色凝重，對於公司撐不下去了，要大量裁員，員工表示只能無奈接受！市府勞動局12日也派員進入華映訪查，將陸續辦理失業給付說明會，及專案徵才活動，協助被資遣員工順利轉換職場。

▲華映公司大量解僱，勞動局入廠訪視。（圖／勞動局提供）

勞動局派員入廠訪視，說明如下：

一、華映公司表示，目前均有給付員工薪資，未來大量解僱勞工，也會依相關規定給付；另外，龍潭廠及楊梅廠預計解僱半數員工，4月上旬才會有確切名單。就業輔導方案仍在與就業服務處洽詢中。

▲華映公司大量解僱，勞動局入廠訪視。（圖／勞動局提供）

二、勞動局今天也聯繫工會，提供後續協商輔導的協助，另針對華映公司與工會3月18日的自治協商，勞動局也會提供必要協助。勞動局呼籲，華映公司應考量員工對公司的貢獻，提出優於法令的資遣方案，真正落實勞工權益保障。

三、就業服務處亦入廠聯繫有關辦理失業給付說明會需求，並提供徵才活動資訊，協助被資遣員工轉職，並視轉職需求及期程另辦理相關產業專案徵才，以協助被資遣員工早日重返職場。

四、有關移工權益部分，華映公司聘僱外國人459人(菲律賓籍323人、泰國籍136人)，目前外國人工作狀況尚屬正常，並無積欠薪資情形，後續倘需轉出、安置或回國，勞動局將會進行協助與安排，並請公司依法給付資遣費。