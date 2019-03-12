「神獸」暗夜現身！叫聲如狗還烙「初めて」　12警包圍將他銬回



▲吳姓男子喝醉凌晨在街頭大吵大鬧。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄12日凌晨一名男子大吼大叫擾人清夢，警方獲報後到場發現24歲吳姓男子已經爛醉在街頭上大喊大叫，完全不知警方已經到場，還發出如狗般的叫聲，大喊：「怎樣！怎樣！」不顧友人提醒，不斷吵鬧，相當失控，員警要將他帶上警車時，他還放高音量喊著「我們要回家回家」，甚至還烙日文講出「初めて(第一次)」。警方先將他帶回派出所，沒料到他情緒還是很激動，最後只能通知救護車，將這名酒醉男強制送醫。

▲吳男在友人陪同下被帶上警車。（圖／記者洪靖宜攝）

▲酒醉吳男被警方上銬，五花大綁準備送醫。（圖／記者洪靖宜攝）

吳姓男子凌晨在高雄四維廣東路口大鬧，嚴重影響到附近住戶，因此民眾才會報警，為了控制場面，員警只好將人帶回警局，只是沒想到過程中，吳姓男子還是不斷喧嘩，放聲大叫。

▲吳男情緒失控，被戴上安全帽，抬上擔架送往醫院。（圖／記者洪靖宜攝）

吳男被帶回派出所後情緒還是很激動，同行友人在一旁也不知道如何安撫情緒，為了避免吳男酒後失控，最後通知送醫，救護車到場後，為防止情緒激動的吳姓男子攻擊，除手銬外又另外加上束帶將他雙腳緊緊綑綁，還戴上安全帽，在至少12名警方戒護下，送往醫院處置，才結束這場深夜鬧劇。