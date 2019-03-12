高雄清潔隊員竟私自帶走回收物　比對監視器要揪老鼠屎

▲清潔隊員私帶回收物回家。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

難道連回收物，也成為清潔隊員眼中賺外快的寶物嗎？一名在高雄楠梓清潔隊服務的張姓清潔隊員，就在臉書「爆料公社」PO出一段影片，內容疑似是有清潔隊同仁利用職務之便，下班時刻帶走清潔隊裡的回收物，似乎是想帶回去變賣。根據楠梓清潔隊黃姓隊長表示，目前已經根據監視器比對身分，如果查證屬實，偷拿回收物的真的是內部的清潔隊員，那麼這名隊員涉嫌利用職務之便侵占公物，恐將觸犯貪污罪。

根據影片顯示，下班時間，這名遭指控的清潔隊員，機車上全是大包小包的回收物，不管是腳踏墊還是後座，全是一袋袋的回收物，在一個禮拜，就被拍下四次，誇張行徑，讓其他人大喊真的是清潔隊裡的老鼠屎。

▲清潔隊員私帶回收物回家，機車上大包小包。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓區清潔隊黃隊長表示，區隊夜間清運共有60人，一起執勤到深夜11時30分下班，目前清潔隊接獲消息後，已調閱監視器畫面，正進行比對，要揪出這名擅自帶走回收物的人。

▲清潔隊員私帶回收物回家，腳踏墊和後座都是回收物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃隊長指出，如果查證屬實，偷拿回收物的真的是內部的清潔隊員，那麼這名隊員涉嫌利用職務之便侵占公物，經查若有變賣不法所得，恐將觸犯貪污罪，將交由政風室調查後移送法辦。不少網友直呼「好誇張」，也有人表示「這公務人員屬於貪污罪，不管是大東西還小東西，只要是屬於政府的都不能拿」，不過也有網友歪樓表示「私人恩怨搬上檯面了」。