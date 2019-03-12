林口電動機車工廠火警　大火延燒3鐵皮屋　住戶倉皇逃出

▲林口區一處電動機車工廠傳出火警，警消迅速到場拉水線滅火。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠，12日凌晨0時許突然傳出火警。報案人指出工廠內有竄出火煙，警消獲報後，立即派遣人車趕往現場，消防人員到場後發現火勢已經全面燃燒，立即佈署水線滅火，並疏散附近居民，火勢一度延燒到隔壁2間鐵皮屋，消防人員隨即加派人員滅火，目前火勢已經控制，且確認無造成人員傷亡。

新北市消防局第二大隊大隊長在火勢控制後指出，12日凌晨0時許，警消獲報粉寮路二段有一間電動機車工廠起火後，立即派遣各式消防車輛53輛，消防人員116名趕往現場，消防人車到場後發現火勢已經全面燃燒，目前總共延燒3戶工廠，燃燒面積約有228坪，火勢在1點01分獲得控制，目前消防人員正進行殘火處理。

這場火警火勢猛烈，惡火一度延燒到隔壁的鐵工廠及一戶民居，所幸消防人員即時在鐵工廠內，拖出多瓶易燃的氣體鋼瓶及3部機車，否則後果不堪設想。

起火的電動機車工廠內，在消防人員破壞入口鐵皮門後，才發現停放在內的小貨車早已被燒的剩下骨架。由於消防人員迅速疏散居民，並將危險的氣體鋼瓶等物品撤離火場，因此沒有造成更大的危害，也沒有造成人員傷亡。

警消表示，目前已經聯繫上受火勢波及的3間工廠關係人，已經確認沒有人受困於火場內，由於殘火仍在處理中，詳細的起火原因及財物損失，仍要由火調人員調查後，才能進一步釐清。

▲▼鐵皮被燒到透紅，警消不敢大意，在四周灑水降溫。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警消進入鐵工廠內滅火。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員在鐵工廠內拖出多支氣體鋼瓶及3輛機車。（圖／記者趙永博攝）



▲▼消防隊出動破壞車輛將鐵皮大門破壞。（圖／記者趙永博攝）



▲關係人在現場將廠內情形跟救災人員匯報。（圖／記者趙永博攝）