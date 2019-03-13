情人節該送男友什麼好呢？　網推最想收到禮物大排名

▲不管是生日、紀念日、還是情人節，要送什麼一直都讓不少情侶傷透腦筋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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不管是生日、紀念日、還是情人節，要送什麼禮物一直都讓不少情侶傷透腦筋，大家的心聲網路溫度計聽到了！就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，告訴大家剛畢業，出社會不久的男性網友們最想收到的禮物是什麼。如果你最近剛好也為此煩惱不已，不妨從中參考看看吧！

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No.5 鞋子

網路上有一說是送禮物不能送鞋子，因為有感情不長久的意思，但其實這樣的謠言沒有根據，畢竟男生很常會看到喜歡的球鞋，但又礙於價格下不了手，這時如果身邊的女友貼心記起來，給他在生日的時候一個驚喜，絕對暖到不行！

No.4 大餐

俗話說禮輕情意重，與其費盡心思替對方挑一份禮物，還要擔心實不實用、適不適合等問題，不如找一間餐廳請對方吃一頓大餐，相信不少男生都會覺得十分開心。畢竟比起一份價值高昂的禮物，陪伴往往才是更難能可貴的大禮！

No.3 酒

現在越來越多人喜歡在好友生日的時候送酒，特別是對一些平常喜歡喝酒的朋友來說，能夠收到酒多少都會感到相當開心。特別是想要送對方酒當生日禮物，還可以挑選一支與對方生日相同年份的好酒，增添拆開禮物當下的驚喜感！

No.2 親密接觸

每當有網友在網路上發問「男友生日到了建議送什麼」，萬年不變一定會出現的回答就是「把你自己當禮物送給他」啦！只要在自己身上綁個緞帶就可以當禮物，或是給對方來一些「特別」的肌膚之親等等。雖然這些都是玩笑話，但也不乏是一個情侶之間加溫的好方法！

No.1 遊戲主機

第一名你猜到了嗎？網路上討論最熱烈的就是遊戲主機了，舉凡近期很夯SWITCH、PS4等等，都是不少男生夢寐以求收到的生日禮物，畢竟電玩對男生就是有一種難以取捨的神奇魅力。如果對方已經有遊戲主機的話，選擇送他們一片觀望很久又捨不得下手的遊戲片也是好方法！

▲網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，男性網友們最想收到的禮物是什麼。（圖／網路溫度計）