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處女座很「turtle hair」？形容12星座人格特質這樣說才對！

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生活中心／綜合報導

「雙魚座」是double fish？處女座「龜毛」是turtle hair？出國玩認識新朋友，想用談「星」和老外搭話，卻總是言不及意、越聊越尷尬嗎？別擔心！《VoiceTube》整理出12星座36個獨一無二的形容詞，讓你用英文聊星座，自我介紹、交友、找話題都沒問題！

▲聊天。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲出國玩認識新朋友，不少人會用「星座」來開啟話題。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

占星學 (Astrology)又把12星座分成了火 (Fire)、土 (Earth)、風 (Air)、水 (Water) 象四類星座：

火象星座 (Fire Element)

請繼續往下閱讀...

Aries 牡羊座 / 白羊座 (March 21st – April 20th)
• adventurous (adj.) 冒險的
勇於冒險的牡羊的熱血奔騰，常常和熱愛冒險畫上等號，熱愛挑戰的你準備好把這些特質都學起來了嗎？
• generous (adj.) 慷慨的
不只四處交朋友，更能慷慨地對待朋友，這是你最棒的特質！
• quick-tempered (adj.) 情緒起伏大、翻臉比翻書還快的
熱愛冒險和交朋友，一來一往間有時衝得太快，無論是好的還是壞的情緒都來得快。temper 指的是脾氣，加上 -ed 將名詞變成形容詞！其他的用法像是說他人脾氣好、壞，我們說 bad-tempered / good-tempered。

Leo 獅子座 (July 23rd – Aug. 21st)
• broad-minded (adj.) 心胸寬大的
心胸寬大的獅子，有森林之王的氣度，broad 就是寬廣的意思， mind 是一個人的心思，加上 -ed 變成複合形容詞。
• enthusiastic (adj.) 熱情的
除了氣度外，你的熱情更是讓人無法擋，總是能有獨特的魅力 (glamor) 能吸引一群朋友圍繞在身邊。enthusiastic 這個字，我們可以用來說一個人待人處事很熱情，也用來形容熱衷於不同事物的人們，這時用 enthusiastic + 喜愛、熱衷的事物。
• bossy (a.) 獨斷、專橫的
獅子威風凜凜慣了，有時難免會一意孤行，變成他人眼中專制、獨斷的角色。bossy 這個字相當好記，從 boss (老大、老闆) 這個字而來，加上 -y 變成形容詞，指一個人喜歡當老大和發號司令。

Sagittarius 射手座 (Nov. 23rd – Dec. 22nd)
• straightforward (adj.) 直率的
射手座的你話語、動作、情感的表達往往都是一語中的，表現出最真實的一面，這樣直話直說的個性，我們會說很直，straight (a.) 直的、forward (a.) 向前的，合在一起就是指直來直往囉！ 也可以省略直接說 straight！
• freedom-loving (adj.) 愛好自由的
你就像個狩獵的射手，不喜歡受拘束，熱愛自由 (freedom)，形容這樣的個性把自由和愛兩個字湊合在一起，當複合名詞用就可以輕鬆形容啦！
• restless (adj.) 焦躁的
這樣熱愛自由直來直往的你，對於細節較不重視，有時粗心大意 (careless)，有時則靜不下來，我們說一刻都不得閒，rest (a.) 休息的、less (a.) 少的，合在一起作靜不下來解釋，就是焦躁、沒耐心的意思哦！


土象星座 (Earth Element)

Taurus 金牛座 ( April 21st – May 21st)
• warmhearted (adj.) 貼心的
金牛座的你心思細膩，總是處處替他人留心設想。這裡同樣加了 -ed 來表示人格特質，warm + heart 就是貼心的意思啦！
• patient (adj.) 有耐心的
這裡不是當名詞指「病患」，而是當形容詞用，說你很有耐心的意思啦 ! 它的相反詞是 impatient (沒耐心的) ，也是相當常見的形容詞唷！
• inflexible (adj.) 不知變通的
總是處處設想的你，想多了就會神經質 (paranoid)，就會鑽牛角尖，被他人認為是固執、不知變通的老古板。flexible 指彈簧很有彈性、個性隨和圓融，加上 in- 就變成反義字，也可以說是 stubborn (a.) 固執的。

Virgo 處女座 (Aug. 22nd – Sep. 23rd)
• reliable (adj.) 可靠的、忠實的
處女座的你擁有土象星座的 (Earth) 穩定的特質，是可靠、忠實的代表，沒有強壯也有溫暖的肩膀讓人可以倚靠著，rely (v.) 依靠的意思，加上 -able 有「能夠」的意思，想像成總是能讓人依靠！
• practical (adj.) 務實的
追求完美的你，總是不斷的練習，與其追求名次，你更在意的是是否超越自己。這樣務實的你，我們說 practical，由 practice (v.) 這個字加上 -cal，變為形容詞。
• fussy (adj.) 吹毛求疵、龜毛的
追求完美的你，難免對於細節過於苛求，在他人眼中太過於講究，而有龜毛這樣的名號。 fuss (v.) 講究之義，不停的講究，我們在字尾加上 -y，變成形容詞，和 bossy 的用法相近。

Capricorn 摩羯座 (Dec. 23rd – Jan. 20th)
• prudent (adj.) 謹慎的
做事嚴謹踏實的你，總是小心翼翼地處理事情與人際關係，一步一腳印的努力。謹慎小心，除了常用的 careful 外，你還可以說 prudent ，更有思慮周全、節儉之意，可以說是這個形容詞就是屬於摩羯的你呢！
• self-disciplined (adj.) 自律的
做起事來總是能自我約束，照著計劃走，幾點起床幾點念書什麼時候玩樂都規畫得好好的。 discipline (n.) 紀律，加上 -ed 變成用於形容人格特質的形容詞，能自我約束，我們就稱為 self-disciplined。
• pessimistic (adj.) 悲觀的
務實、嚴謹的你，不放過對細節的堅持，但也因為謹慎與堅持讓你走不出現實和失敗，有時候會過於在意失去的、錯過的、輸掉的那些，這樣的性格我們稱之 pessimistic ，和 optimistic (樂觀的) 相反。
 

風象星座 (Air Element)

Gemini 雙子座 ( May 22nd – June 21st)
• youthful (adj.) 年輕的、富童心的
雙子座天生像個孩子，不論年紀都是童心未泯，像孩子一樣有顆單純 (innocent) 的心。youth (n.) 加上 -ful 變成形容詞。
• versatile (adj.) 多才多藝的
可以指東西、產品是多功能的，人是全方位、多才多藝的。這個字源於拉丁文，它的字首： vers 相當值得一提，有翻轉、改變方向的意思，在學習 versatile 這個字的時候可以把它想成，能靈活自在的改變方向的感覺。
• superficial (adj.) 膚淺
像孩子一樣地單純，有時候就會想得比較少，在他人眼裡可能就有那麼些膚淺！ 這個字和 shallow 同義，指事情常常只看到表象，可以拆成 super 和 ficial 來看，有 -cial 結尾的字經常是形容詞，像是 special 。

Libra 天秤座 (Sep. 24th – Oct. 23rd)
• diplomatic (adj.) 善外交的
天秤座的你語言、人際表達能力都很好，是朋友間的外交官 (diplomat) 。 這樣善於外交的性格，我們用 diplomat (n.) 這個字加上 -ic，變形容詞，有外交手腕的。
• charming (adj.) 有魅力的
你的社交能力讓你在朋友圈中成為相當有魅力的人，我們會說 You’re a charming person. ，天秤座的你也時常是偶像劇中的白馬王子型的角色，我們可以說你是 Prince Charming。
• self-indulgent (adj.) 任性的
天秤平衡、公正，在你心裡自有一把尺來衡量做事的標準和方針，久了在他人眼裡這樣的原則與堅持有時是會成為一種任性。任性，是只有自己理解的，沉浸在自己的計畫與幻想中，indulge (v.) 沉溺，加上自我的 self- ，變成形容詞 self-indulgent。

Aquarius 水瓶座 (Jan. 21st – Feb. 19th)
• independent (adj.) 獨立的
水瓶座的你非常獨立，不論是生活、人際、處事或是思想，都有自己獨特的模式與見解，不仰賴 (depend) 他人，你總是能獨自地完成許多事情。
• humanitarian (adj.) 博愛的、人道主義的
崇尚人道主義，充滿博愛精神，對於在眼前發生不公平、正義的事都會想出手相救，這就水瓶座！human (n.) 人類、humanity (n.) 人道、人性，在 humanity 這個字後面去 y 加上 -arian 變成形容詞。
• intractable (adj.) 不服從的、難以駕馭的
天馬行空創意無限的水瓶，總是很有主見、能看見事情的前瞻與未來性，對體制內的人來說就是一群不服從的人們。這樣不服從、強烈批判思考的性格，我們說 in+ trace (追蹤) + able 難以追蹤、難以掌握控制的性格。


水象星座 (Water Element)

Cancer 巨蟹座 (June 22nd – July 22nd)
• imaginative (adj.) 富想像力的
imagine (v.) 想像，加上 -tive 字尾變成形容詞。我們可以說 She’s imaginative. 或是 She has a great imagination. 當作名詞特質來描述。
• sympathetic (adj.) 富同情心的
巨蟹座個性溫順 (tender) ，特別是對弱勢、孩子都富有很強的同情心。
• moody (adj.) 情緒化的
mood (n.) 情緒、心情，我們常說我有好、壞心情，I’m in a good / bad mood. 這邊加上了 -y 變成形容詞。也可以用 emotional 來代替這個字。

Scorpio 天蠍座 (Oct. 24th – Nov. 22nd)
• powerful (adj.) 權威的
天蠍座的你精力過人 (energetic) ，有足夠的膽識不畏艱難，這樣的性格讓你較為強硬，是團體中較具有權威的人。
• determined (adj.) 果決、斷然的
憑藉著過人的力量，以及對原則的堅持，你總是團體中率先做決定的人，這樣的個性果決又堅毅，不拖泥帶水。在英文中用作決定 determine 這個字加上 -ed ，形容人。
• obsessive (adj.) 佔有慾強的、有強迫症的
然而這樣有力量的你，往往在他人心中是權力的控制者，久了習慣了就會變成過強的佔有慾。 obsess (v.) 被煩惱纏得心神不寧，字尾補上 -ive ，形容多慮、多疑的個性。

Pisces 雙魚座 (Feb. 20th – Mar. 20th)
• sensitive (adj.) 敏感、敏銳的
雙魚座的你心思細膩，各種感官也同樣纖細，能覺察很多人難以注意到的情感、細節、美感等。sense (n.) 感官，雙魚的五種感官 (five senses) 都比其他人來得敏銳。
• selfless (adj.) 無私的
比他人敏銳，因而默默的關心、隱忍、包容許多事，雙魚座就是這樣無私的性格，在做決定時總是先想到他人，再來才是自己。self (自我) + less (少) ，自我的部分在意得很少。
• idealistic (adj.) 理想化的
雙魚的你想像力豐富又浪漫，腦子裡充滿天馬行空的幻想，這樣的你很有創意但也同時容易忽略現實 ，讓人有理想化、較不切實際的感覺。 ideal (a.) 理想的，理想的家、理想情人我們都用這個字。

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