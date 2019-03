處女座很「turtle hair」？形容12星座人格特質這樣說才對！

生活中心/綜合報導

「雙魚座」是double fish?處女座「龜毛」是turtle hair?出國玩認識新朋友,想用談「星」和老外搭話,卻總是言不及意、越聊越尷尬嗎?別擔心!《VoiceTube》整理出12星座36個獨一無二的形容詞,讓你用英文聊星座,自我介紹、交友、找話題都沒問題!



▲出國玩認識新朋友,不少人會用「星座」來開啟話題。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

占星學 (Astrology)又把12星座分成了火 (Fire)、土 (Earth)、風 (Air)、水 (Water) 象四類星座:



火象星座 (Fire Element)

Aries 牡羊座 / 白羊座 (March 21st – April 20th)

• adventurous (adj.) 冒險的

勇於冒險的牡羊的熱血奔騰,常常和熱愛冒險畫上等號,熱愛挑戰的你準備好把這些特質都學起來了嗎?

• generous (adj.) 慷慨的

不只四處交朋友,更能慷慨地對待朋友,這是你最棒的特質!

• quick-tempered (adj.) 情緒起伏大、翻臉比翻書還快的

熱愛冒險和交朋友,一來一往間有時衝得太快,無論是好的還是壞的情緒都來得快。temper 指的是脾氣,加上 -ed 將名詞變成形容詞!其他的用法像是說他人脾氣好、壞,我們說 bad-tempered / good-tempered。

Leo 獅子座 (July 23rd – Aug. 21st)

• broad-minded (adj.) 心胸寬大的

心胸寬大的獅子,有森林之王的氣度,broad 就是寬廣的意思, mind 是一個人的心思,加上 -ed 變成複合形容詞。

• enthusiastic (adj.) 熱情的

除了氣度外,你的熱情更是讓人無法擋,總是能有獨特的魅力 (glamor) 能吸引一群朋友圍繞在身邊。enthusiastic 這個字,我們可以用來說一個人待人處事很熱情,也用來形容熱衷於不同事物的人們,這時用 enthusiastic + 喜愛、熱衷的事物。

• bossy (a.) 獨斷、專橫的

獅子威風凜凜慣了,有時難免會一意孤行,變成他人眼中專制、獨斷的角色。bossy 這個字相當好記,從 boss (老大、老闆) 這個字而來,加上 -y 變成形容詞,指一個人喜歡當老大和發號司令。

Sagittarius 射手座 (Nov. 23rd – Dec. 22nd)

• straightforward (adj.) 直率的

射手座的你話語、動作、情感的表達往往都是一語中的,表現出最真實的一面,這樣直話直說的個性,我們會說很直,straight (a.) 直的、forward (a.) 向前的,合在一起就是指直來直往囉! 也可以省略直接說 straight!

• freedom-loving (adj.) 愛好自由的

你就像個狩獵的射手,不喜歡受拘束,熱愛自由 (freedom),形容這樣的個性把自由和愛兩個字湊合在一起,當複合名詞用就可以輕鬆形容啦!

• restless (adj.) 焦躁的

這樣熱愛自由直來直往的你,對於細節較不重視,有時粗心大意 (careless),有時則靜不下來,我們說一刻都不得閒,rest (a.) 休息的、less (a.) 少的,合在一起作靜不下來解釋,就是焦躁、沒耐心的意思哦!



土象星座 (Earth Element)

Taurus 金牛座 ( April 21st – May 21st)

• warmhearted (adj.) 貼心的

金牛座的你心思細膩,總是處處替他人留心設想。這裡同樣加了 -ed 來表示人格特質,warm + heart 就是貼心的意思啦!

• patient (adj.) 有耐心的

這裡不是當名詞指「病患」,而是當形容詞用,說你很有耐心的意思啦 ! 它的相反詞是 impatient (沒耐心的) ,也是相當常見的形容詞唷!

• inflexible (adj.) 不知變通的

總是處處設想的你,想多了就會神經質 (paranoid),就會鑽牛角尖,被他人認為是固執、不知變通的老古板。flexible 指彈簧很有彈性、個性隨和圓融,加上 in- 就變成反義字,也可以說是 stubborn (a.) 固執的。

Virgo 處女座 (Aug. 22nd – Sep. 23rd)

• reliable (adj.) 可靠的、忠實的

處女座的你擁有土象星座的 (Earth) 穩定的特質,是可靠、忠實的代表,沒有強壯也有溫暖的肩膀讓人可以倚靠著,rely (v.) 依靠的意思,加上 -able 有「能夠」的意思,想像成總是能讓人依靠!

• practical (adj.) 務實的

追求完美的你,總是不斷的練習,與其追求名次,你更在意的是是否超越自己。這樣務實的你,我們說 practical,由 practice (v.) 這個字加上 -cal,變為形容詞。

• fussy (adj.) 吹毛求疵、龜毛的

追求完美的你,難免對於細節過於苛求,在他人眼中太過於講究,而有龜毛這樣的名號。 fuss (v.) 講究之義,不停的講究,我們在字尾加上 -y,變成形容詞,和 bossy 的用法相近。

Capricorn 摩羯座 (Dec. 23rd – Jan. 20th)

• prudent (adj.) 謹慎的

做事嚴謹踏實的你,總是小心翼翼地處理事情與人際關係,一步一腳印的努力。謹慎小心,除了常用的 careful 外,你還可以說 prudent ,更有思慮周全、節儉之意,可以說是這個形容詞就是屬於摩羯的你呢!

• self-disciplined (adj.) 自律的

做起事來總是能自我約束,照著計劃走,幾點起床幾點念書什麼時候玩樂都規畫得好好的。 discipline (n.) 紀律,加上 -ed 變成用於形容人格特質的形容詞,能自我約束,我們就稱為 self-disciplined。

• pessimistic (adj.) 悲觀的

務實、嚴謹的你,不放過對細節的堅持,但也因為謹慎與堅持讓你走不出現實和失敗,有時候會過於在意失去的、錯過的、輸掉的那些,這樣的性格我們稱之 pessimistic ,和 optimistic (樂觀的) 相反。



風象星座 (Air Element)

Gemini 雙子座 ( May 22nd – June 21st)

• youthful (adj.) 年輕的、富童心的

雙子座天生像個孩子,不論年紀都是童心未泯,像孩子一樣有顆單純 (innocent) 的心。youth (n.) 加上 -ful 變成形容詞。

• versatile (adj.) 多才多藝的

可以指東西、產品是多功能的,人是全方位、多才多藝的。這個字源於拉丁文,它的字首: vers 相當值得一提,有翻轉、改變方向的意思,在學習 versatile 這個字的時候可以把它想成,能靈活自在的改變方向的感覺。

• superficial (adj.) 膚淺

像孩子一樣地單純,有時候就會想得比較少,在他人眼裡可能就有那麼些膚淺! 這個字和 shallow 同義,指事情常常只看到表象,可以拆成 super 和 ficial 來看,有 -cial 結尾的字經常是形容詞,像是 special 。

Libra 天秤座 (Sep. 24th – Oct. 23rd)

• diplomatic (adj.) 善外交的

天秤座的你語言、人際表達能力都很好,是朋友間的外交官 (diplomat) 。 這樣善於外交的性格,我們用 diplomat (n.) 這個字加上 -ic,變形容詞,有外交手腕的。

• charming (adj.) 有魅力的

你的社交能力讓你在朋友圈中成為相當有魅力的人,我們會說 You’re a charming person. ,天秤座的你也時常是偶像劇中的白馬王子型的角色,我們可以說你是 Prince Charming。

• self-indulgent (adj.) 任性的

天秤平衡、公正,在你心裡自有一把尺來衡量做事的標準和方針,久了在他人眼裡這樣的原則與堅持有時是會成為一種任性。任性,是只有自己理解的,沉浸在自己的計畫與幻想中,indulge (v.) 沉溺,加上自我的 self- ,變成形容詞 self-indulgent。

Aquarius 水瓶座 (Jan. 21st – Feb. 19th)

• independent (adj.) 獨立的

水瓶座的你非常獨立,不論是生活、人際、處事或是思想,都有自己獨特的模式與見解,不仰賴 (depend) 他人,你總是能獨自地完成許多事情。

• humanitarian (adj.) 博愛的、人道主義的

崇尚人道主義,充滿博愛精神,對於在眼前發生不公平、正義的事都會想出手相救,這就水瓶座!human (n.) 人類、humanity (n.) 人道、人性,在 humanity 這個字後面去 y 加上 -arian 變成形容詞。

• intractable (adj.) 不服從的、難以駕馭的

天馬行空創意無限的水瓶,總是很有主見、能看見事情的前瞻與未來性,對體制內的人來說就是一群不服從的人們。這樣不服從、強烈批判思考的性格,我們說 in+ trace (追蹤) + able 難以追蹤、難以掌握控制的性格。



水象星座 (Water Element)

Cancer 巨蟹座 (June 22nd – July 22nd)

• imaginative (adj.) 富想像力的

imagine (v.) 想像,加上 -tive 字尾變成形容詞。我們可以說 She’s imaginative. 或是 She has a great imagination. 當作名詞特質來描述。

• sympathetic (adj.) 富同情心的

巨蟹座個性溫順 (tender) ,特別是對弱勢、孩子都富有很強的同情心。

• moody (adj.) 情緒化的

mood (n.) 情緒、心情,我們常說我有好、壞心情,I’m in a good / bad mood. 這邊加上了 -y 變成形容詞。也可以用 emotional 來代替這個字。

Scorpio 天蠍座 (Oct. 24th – Nov. 22nd)

• powerful (adj.) 權威的

天蠍座的你精力過人 (energetic) ,有足夠的膽識不畏艱難,這樣的性格讓你較為強硬,是團體中較具有權威的人。

• determined (adj.) 果決、斷然的

憑藉著過人的力量,以及對原則的堅持,你總是團體中率先做決定的人,這樣的個性果決又堅毅,不拖泥帶水。在英文中用作決定 determine 這個字加上 -ed ,形容人。

• obsessive (adj.) 佔有慾強的、有強迫症的

然而這樣有力量的你,往往在他人心中是權力的控制者,久了習慣了就會變成過強的佔有慾。 obsess (v.) 被煩惱纏得心神不寧,字尾補上 -ive ,形容多慮、多疑的個性。

Pisces 雙魚座 (Feb. 20th – Mar. 20th)

• sensitive (adj.) 敏感、敏銳的

雙魚座的你心思細膩,各種感官也同樣纖細,能覺察很多人難以注意到的情感、細節、美感等。sense (n.) 感官,雙魚的五種感官 (five senses) 都比其他人來得敏銳。

• selfless (adj.) 無私的

比他人敏銳,因而默默的關心、隱忍、包容許多事,雙魚座就是這樣無私的性格,在做決定時總是先想到他人,再來才是自己。self (自我) + less (少) ,自我的部分在意得很少。

• idealistic (adj.) 理想化的

雙魚的你想像力豐富又浪漫,腦子裡充滿天馬行空的幻想,這樣的你很有創意但也同時容易忽略現實 ,讓人有理想化、較不切實際的感覺。 ideal (a.) 理想的,理想的家、理想情人我們都用這個字。