只會I LOVE YOU太遜！情人節前學會這10句讓對方一秒融化



▲情人節前學會10句「撩妹撩男」英文，讓他/她一聽秒融化！（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

西洋情人節倒數計時！除了買好禮物、訂好餐廳，別忘了「甜言蜜語」更是不能少！但講來講去都是一句「I LOVE YOU」，就怕對方聽多了無感！《VoiceTube看影片學英語》整理出10句「撩妹撩男」英文，教你用不一樣的方式表達愛意與感謝，讓他/她一聽秒融化！



▲想要收割男神女神的芳心，甜言蜜語絕對不能少！（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

1. You complete me.

你使我完整

有時尋找對的人就像尋找心中缺了的那塊拼圖，而戀人們常常在個性上是互補的，當你覺得找到對的人了，可以用這句話表達你的感謝，讓他知道自己的不可或缺。也可以說成”You make me complete.”

2. We’re perfect for each other.

我們對彼此來說是完美的

每個人都不可能在各方面完美，但在情人的眼中，你願意為他付出，你所展現出來的特質，就是他喜歡的，你對他來說，是完美的。如果你的情人常常對自己沒有信心，也可以用”You are perfect for me.”來鼓勵他。

3. You can’t deny what’s between us.

你無法否認我們之間的感情

如果，你和他一直處於友達以上，戀人未滿的狀態，而情人節時希望能順利擄獲他的心，這句話非常適合！不會太黏膩，聽起來較理性，對方聽了或許沉默幾秒後，就會牽起你的手。也有人會使用”There’s something between us.”來表達「我們之間真的存在著化學關係！」

4. I’ve totally fallen for you.

我完全迷上你了

當然，如果你很有把握，又喜歡浪漫大告白的話，就使用這句吧！對方應該聽了就馬上牽起你的手了。”totally”這個字更加重了這句話的堅定性，有很大的增強效果唷！

5. I think you’re the one.

你是我的唯一

寫到這一句，小編馬上唱起王力宏的歌詞：Baby~你就是我的唯一…這句話也可以解釋成「你就是我在找的那個人。」讓他知道「就是你！沒有別人了！」

6. We make a good team.

我們是最佳拍檔

這句話除了用在情人之間，也可以用在朋友、隊友等場合，表示兩人合作無間，是最佳的夥伴！對情人說這句話較可愛俏皮，快送給你的心靈夥伴吧！

7. I’m burning for you.

我為你發光發熱

如果你的情人遇到困難，或心情不好，你可以告訴他「別氣餒，還有我在」，你會為他發光發熱。也有許多情歌的歌詞中有”I’m burning for you.”這句話，無論是表白或是失戀的歌曲，都是想表達對一個人的喜歡或是曾經的喜歡。

8. We’re soulmates.

我們是心靈伴侶

戀人之間相處久了，就會有屬於他們的默契，並且非常了解對方。到後來也會成為最要好的朋友，心中的喜怒哀樂都能分享，也就是心靈伴侶。這句話非常適合夫妻，或是愛情長跑的情侶。soulmate也可以分開寫為soul mate，不過它已漸漸成為一個常使用的字了。

9. You make me want to be a better man.

妳讓我想要成為一個更好的男人

這句話是小編覺得整篇文章最浪漫的一句了！如果妳的他說了這句話，表示他有意為了妳讓自己更好，也表示他希望自己更有能力可以照顧妳，給妳更好的。男生們如果不喜歡太黏剔剔的告白，但又想表達真心，就選這句吧！女孩子聽了或許沒辦法牽起你的手，因為她們要擦眼淚。

10. You make me feel young again.

你讓我感到再次年輕了

愛的化學作用總讓人心情活躍起來，有時也會喜怒無常，就像坐雲霄飛車一樣。而這樣的心情也讓人感覺自己年輕了起來，可以像小女孩小男孩一樣偷偷喜歡著對方，或大聲說出愛。這句話也是知名歌手Adele的Love Song其中一句歌詞，大家也可以去聽聽看唷！

想要收割男神、女神的芳心，光靠禮物、大餐可能還不夠！讓這10句超強英文「表白」助你一臂之力，撩得他/她心花怒放，就能幫戀情更加分！