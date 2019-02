只會I LOVE YOU太遜！情人節前學會這10句讓對方一秒融化

▲情人節前學會10句「撩妹撩男」英文,讓他/她一聽秒融化!(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

生活中心/綜合報導

西洋情人節倒數計時!除了買好禮物、訂好餐廳,別忘了「甜言蜜語」更是不能少!但講來講去都是一句「I LOVE YOU」,就怕對方聽多了無感!《VoiceTube看影片學英語》整理出10句「撩妹撩男」英文,教你用不一樣的方式表達愛意與感謝,讓他/她一聽秒融化!



▲想要收割男神女神的芳心,甜言蜜語絕對不能少!(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

1. You complete me.

你使我完整

有時尋找對的人就像尋找心中缺了的那塊拼圖,而戀人們常常在個性上是互補的,當你覺得找到對的人了,可以用這句話表達你的感謝,讓他知道自己的不可或缺。也可以說成”You make me complete.”

2. We’re perfect for each other.

我們對彼此來說是完美的

每個人都不可能在各方面完美,但在情人的眼中,你願意為他付出,你所展現出來的特質,就是他喜歡的,你對他來說,是完美的。如果你的情人常常對自己沒有信心,也可以用”You are perfect for me.”來鼓勵他。

3. You can’t deny what’s between us.

你無法否認我們之間的感情

如果,你和他一直處於友達以上,戀人未滿的狀態,而情人節時希望能順利擄獲他的心,這句話非常適合!不會太黏膩,聽起來較理性,對方聽了或許沉默幾秒後,就會牽起你的手。也有人會使用”There’s something between us.”來表達「我們之間真的存在著化學關係!」

4. I’ve totally fallen for you.

我完全迷上你了

當然,如果你很有把握,又喜歡浪漫大告白的話,就使用這句吧!對方應該聽了就馬上牽起你的手了。”totally”這個字更加重了這句話的堅定性,有很大的增強效果唷!

5. I think you’re the one.

你是我的唯一

寫到這一句,小編馬上唱起王力宏的歌詞:Baby~你就是我的唯一…這句話也可以解釋成「你就是我在找的那個人。」讓他知道「就是你!沒有別人了!」

6. We make a good team.

我們是最佳拍檔

這句話除了用在情人之間,也可以用在朋友、隊友等場合,表示兩人合作無間,是最佳的夥伴!對情人說這句話較可愛俏皮,快送給你的心靈夥伴吧!

7. I’m burning for you.

我為你發光發熱

如果你的情人遇到困難,或心情不好,你可以告訴他「別氣餒,還有我在」,你會為他發光發熱。也有許多情歌的歌詞中有”I’m burning for you.”這句話,無論是表白或是失戀的歌曲,都是想表達對一個人的喜歡或是曾經的喜歡。

8. We’re soulmates.

我們是心靈伴侶

戀人之間相處久了,就會有屬於他們的默契,並且非常了解對方。到後來也會成為最要好的朋友,心中的喜怒哀樂都能分享,也就是心靈伴侶。這句話非常適合夫妻,或是愛情長跑的情侶。soulmate也可以分開寫為soul mate,不過它已漸漸成為一個常使用的字了。

9. You make me want to be a better man.

妳讓我想要成為一個更好的男人

這句話是小編覺得整篇文章最浪漫的一句了!如果妳的他說了這句話,表示他有意為了妳讓自己更好,也表示他希望自己更有能力可以照顧妳,給妳更好的。男生們如果不喜歡太黏剔剔的告白,但又想表達真心,就選這句吧!女孩子聽了或許沒辦法牽起你的手,因為她們要擦眼淚。

10. You make me feel young again.

你讓我感到再次年輕了

愛的化學作用總讓人心情活躍起來,有時也會喜怒無常,就像坐雲霄飛車一樣。而這樣的心情也讓人感覺自己年輕了起來,可以像小女孩小男孩一樣偷偷喜歡著對方,或大聲說出愛。這句話也是知名歌手Adele的Love Song其中一句歌詞,大家也可以去聽聽看唷!

想要收割男神、女神的芳心,光靠禮物、大餐可能還不夠!讓這10句超強英文「表白」助你一臂之力,撩得他/她心花怒放,就能幫戀情更加分!