噴漆砸公廁！　攤商疑清潔隊員檢舉：「要讓你忙不完」

▲位於信義區中坡北路的公廁遭攤商惡意砸毀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區中坡北路公廁3月3日凌晨遭不明人士入侵破壞、歹徒持噴漆罐走到公廁內塗鴉、並用重物壓壞洗手台。警方調閱監視器鎖定犯嫌身分，於當天晚上抓到兇手。原來歹徒是當地擺攤的余姓男子，他辯稱因在五分埔擺攤經常遭警方開單，懷疑是當地清潔隊員檢舉，才會找友人助拳，砸毀清潔隊員工作清掃的公廁：「希望讓他忙不完、沒空再來檢舉我！」

▲位於信義區中坡北路的公廁遭攤商惡意砸毀。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區信義警方表示，落網的余姓攤商（24歲）每天從新北市開貨車到五分埔商圈擺夜市攤，販賣海鮮熱炒，余姓男子被警方約談時忿忿不平表示，最近經常被警方開單取締，他懷疑是當地的清潔隊員惡意檢舉他，他曾經找清潔隊員抗議理論，但對方否認，找不到「抓耙子」的余男心生不滿，才異想天開打算破獲清潔隊員的清掃責任區，位於中坡北路的公共廁所。

▲位於信義區中坡北路的公廁遭攤商惡意砸毀。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：余男懷恨在心夥同2名友人以噴漆、暴力手段在公廁內塗鴉並砸毀門板和洗手台，警訊後依毀損罪嫌函送法辦。

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