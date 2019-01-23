真冏！小貨車未注意限高　卡地下道入口　警10多人推車脫困　

▲信義警方表示，22日下午一小貨車未注意限高，卡在基隆路地下道路口，所幸警方快速排除。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕、張君豪／台北報導

農曆年節將至，台北市東區年貨禮物採買人潮車流越來越多，22日下午信義區發生一起小貨車未注意限高，導致車輛卡在基隆路地下道事故，由於當時接近下班時間且小貨車頂卡在地下道入口，警方見下班時刻尖峰車流將出現，立即動員「交通快打機制」出動近10名附近的線上警力到場協助貨車脫困，所幸眾人齊力把貨車推出受困的地下道入口，這才恢復周遭交通順暢。

信義警方表示：1月22日下午15時40分許，警方接獲通報，基隆路車行地下道貨車自撞限高桿事故，結果造成地下道無法通行，警方表示：基隆路主要幹道車流量大，且近交通尖峰時段，轄區信義分局立即啟動交通快打機制，近10名員警趕赴事故現場，立即排除恢復交通順暢。

信義警方今晚更宣布：為維護春節連續假期前信義區主要幹道交通秩序，警察局交通警察大隊於春節前兩週起，規劃交通疏導警力提早於下午16時到崗加強疏導，並於信義路與松仁路口預置拖吊車，遇有車輛拋錨或違停等狀況，立即前往排除。

台北市交通局分析歷年資料：各幹道於春節前2週（108年1月21日至2月1日）14時至20時均有壅塞現象，若逢天雨或氣溫下降，壅塞情形更為嚴重，信義警分局針對此現象，將加派警力於下午14時起加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道之路況查報，及時掌握轄內交通狀況。

交通局統計大數據顯示：該區夜間21時起二次尖峰車潮湧現，信義分局亦規劃警力預置於基隆路與松隆路口及基隆路與嘉興216巷口，若有事故發生，立即排除，如遇壅塞狀況亦可立即回報處理，維護用路人交通品質，警方規劃大批警力規畫上述交通改善措施，也呼籲民眾避免在上述熱門時段行經該路段，以避免交通壅塞、簡短用路時間。

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