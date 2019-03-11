網瘋傳「神隱少女」海上鐵路原型　造船廠主人崩潰：求大家不要再來

在 Instagram 查看這則貼文 toro（@iomu_toro）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 8 日 下午 5:36 張貼

實習記者陳妙津／綜合報導

動畫《神隱少女》中的奇幻場景是影迷心中經典，日本愛媛縣便有一處「神秘景點」神似電影中隱沒海中央的鐵路，也吸引許多人前往朝聖，但其實這條軌道屬於一家造船廠所有，變成旅遊熱點後，不僅時常有人入內打擾，還隨地亂丟垃圾，讓負責人上網PO文懇求「拜託大家別再來了」。

綜合日媒報導，宮崎駿動畫「神隱少女」中，千尋與無臉男一起搭乘著海上電車的畫面深入人心，靈感其實是參考1959年愛知縣遭伊勢灣颱風侵襲後，常滑線鐵軌被水淹沒的景象。不過近幾年有人在愛媛縣下灘站附近發現，有條淹沒在海中的軌道和電影場景極其神似，也因此帶動了拍照打卡的熱潮，紛紛到此一遊。

在 Instagram 查看這則貼文 Yoko Ogura（@y8_ogram）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 4 日 下午 5:51 張貼

▲鐵軌淹沒在海水中看起來宛如「神隱少女」中的場景。

在 Instagram 查看這則貼文 naomi.T（@farm.takahashi）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 28 日 下午 8:25 張貼

但該處其實是一間私人造船廠，而被廣為流傳的「海上鐵道」則是廠內用於船隻上陸、下水之用的工作場地，近日造船廠負責人便因為人潮過多，在臉書上崩潰發文請遊客不要再隨意闖入廠區。

負責人表示，「雖然不知道是誰散佈這裡是「神隱少女」的場景，但現在每天有超過100個遊客不分晝夜來廠區拍照，還會在鐵軌上走來走去，甚至亂丟垃圾，即使立了禁止進入的告示牌也沒用，勸遊客們離開甚至會被反嗆，對我們家人而言，這一切真的身心俱疲。」

PO文瞬間在網路上引起討論，許多日本網友紛紛支持造船廠的宣言，認為鐵軌也是私人土地的一部分，必須善加保護。不過目前負責人已經將「請遊客離開」的貼文刪除了。

▼日本網友挺造船廠負責人。

