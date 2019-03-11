網瘋傳「神隱少女」海上鐵路原型　造船廠主人崩潰：求大家不要再來

實習記者陳妙津／綜合報導
動畫《神隱少女》中的奇幻場景是影迷心中經典，日本愛媛縣便有一處「神秘景點」神似電影中隱沒海中央的鐵路，也吸引許多人前往朝聖，但其實這條軌道屬於一家造船廠所有，變成旅遊熱點後，不僅時常有人入內打擾，還隨地亂丟垃圾，讓負責人上網PO文懇求「拜託大家別再來了」。
綜合日媒報導，宮崎駿動畫「神隱少女」中，千尋與無臉男一起搭乘著海上電車的畫面深入人心，靈感其實是參考1959年愛知縣遭伊勢灣颱風侵襲後，常滑線鐵軌被水淹沒的景象。不過近幾年有人在愛媛縣下灘站附近發現，有條淹沒在海中的軌道和電影場景極其神似，也因此帶動了拍照打卡的熱潮，紛紛到此一遊。
▲鐵軌淹沒在海水中看起來宛如「神隱少女」中的場景。
但該處其實是一間私人造船廠，而被廣為流傳的「海上鐵道」則是廠內用於船隻上陸、下水之用的工作場地，近日造船廠負責人便因為人潮過多，在臉書上崩潰發文請遊客不要再隨意闖入廠區。
負責人表示，「雖然不知道是誰散佈這裡是「神隱少女」的場景，但現在每天有超過100個遊客不分晝夜來廠區拍照，還會在鐵軌上走來走去，甚至亂丟垃圾，即使立了禁止進入的告示牌也沒用，勸遊客們離開甚至會被反嗆，對我們家人而言，這一切真的身心俱疲。」
PO文瞬間在網路上引起討論，許多日本網友紛紛支持造船廠的宣言，認為鐵軌也是私人土地的一部分，必須善加保護。不過目前負責人已經將「請遊客離開」的貼文刪除了。
▼日本網友挺造船廠負責人。
インスタ映えスポットとして紹介されてる下灘駅の海へ続く線路は私有地で、その真裏は現役の作業場であり仕事場。要するに人様の土地だから立入禁止。所有者は非常に迷惑していて悩まされている。線路は造船所へ続く船を運ぶ作業用のもの、という認識を広めてあげないとこれは救われないわ。— きんめし（裏垢） (@kin_meshi) 2019年3月9日
RT求む。 pic.twitter.com/tL5Mty2eGe
海へ続く線路が実は私有地でインスタ映え狙って入った奴らは不法侵入で犯罪者って笑うwwwポイ捨てもしてんのやばいキモイ持って帰れそれかちゃんとゴミ箱に捨てれや常識無さすぎてキモい。— bd (@mrnminc) 2019年3月9日