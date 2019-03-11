311大地震8周年！蔡英文日文發推特慰問：台灣與日本同在

國際中心／綜合外電報導

適逢日本311大地震8周年，日本政府於11日下午2時46分（當年海嘯來襲時間）在東京都國立劇場舉行追悼儀式，許多在台日本人也紛紛聚集召開追悼儀式。總統蔡英文11日在推特以日文再次替311大地震罹難者與受災戶致上慰問並表示，「台灣替日本著想的心意是沒有時差的。」

蔡英文11日在推特上寫道，「自日本311大地震發生以來，已經過了8年。我想藉由這個機會再次替罹難者祈求冥福，真心地向所有受災者至上最誠摯的慰問。台灣為日本著想的心意是沒有時差的。」並附上一張寫著「8 years on, Taiwan remembers 311 & stands with Japan」（8年過去了，台灣仍然記得311大地震，與日本同在。）的圖片。

另一方面，許多在台日本人11日聚集於台北舉辦311大地震罹難者追悼儀式，在場人士除了獻花悼念外，同時也致上敬意感謝台灣人在災後捐助超過200億以上日幣（約台幣55.5億元），幫助災區重建。

回首2011年3月11日這天，日本發生芮氏規模9的大地震，接連來襲的海嘯高達15公尺，奪走1萬5897條寶貴性命，2533人失蹤，超過47萬人被迫撤離家園。根據日本政府的說法，在事件爆發後的這幾年，有3701人因災害相關併發症及健康問題而死亡。