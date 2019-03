「暗殺金正男」女嫌獲當庭釋放　越南女思緒空了驚喊：不公平！

▲ 在馬來西亞高等法院宣判釋放後,艾莎被接往印尼駐馬來西亞的大使館。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

馬來西亞高等法院金今(11)日撤銷印尼籍25歲女子艾莎(Siti Aisyah)暗殺金正男的指控,讓她微笑走出法庭。然而,同樣被指控暗殺的越南籍29歲女段氏香(Doan Thi Huong)卻認為,法院只釋放艾莎的行為「非常不公平」。

根據報導,在莎阿南高等法院(Shah Alam High Court)法官宣布以「釋放但非無罪釋放」(即「無事省釋」)(Discharge Not Amounting to an Acquittal)作為判決後,頭披紅色頭巾、身穿華麗的黑色傳統服飾的艾莎,開心地與身旁的段氏香相擁而泣,隨即搭車前往印尼駐馬來西亞大使館,預計今日飛回印尼首都雅加達。

值得一提的是,在艾莎獲得釋放後,段氏香透過翻譯向記者表示失望,「我很震驚,我思緒完全空了」。她的律師Hisyam Teh Poh Teik 也表示,段氏香認為法院只釋放艾莎「非常不公平」,她有權獲得與艾莎一樣的同等待遇,因此,他正在向檢察總長要求平等。

▼ 艾莎與段氏香被覊押長達2年。(圖/達志影像/美聯社)

艾沙被接往大使館後,在印尼司法人權部長雅遜納(Yasonna Laoly)的陪同下,於新聞發布會上表示,非常感謝總統佐科威(Joko Widodo)和其他官員幫助她獲釋,她在獄中獲得不錯的待遇,也收到很多鼓勵,但她現在只想盡快見到家人。

有趣的是,由於一個月後就是印尼的總統大選,許多人推測尋求連任的佐科威是幕後推手。印尼政府也在艾沙獲釋後表示,在過去2年來,政府在「印尼和馬來西亞」的雙邊會議時,包括總統級別、副總統級別、外交部長或各階層官員等,持續與馬來西亞官員會面,並尋求釋放艾莎,因此,持續不斷的高層遊說,造成今日釋放的結果。

據悉,艾莎和段氏香在獄中聲稱,在2017年2月時,由於北韓特工聲稱正在拍日本喜劇節目,她們才會在毫不知情的情況下,在金正男臉上塗抹「乳液」,導致後者受到VX神經毒素侵襲,在20分鐘後身亡,死狀悽慘。

高等法院在2018年8月時,發現有足夠證據可以證明,艾莎和段氏香與4名失蹤的北韓特工「精心策畫」這起暗殺案,只是原定今年1月開始的審判辯護,卻延遲至今日。如果2人謀殺罪名一旦成立,即得面臨唯一刑罰「絞刑」。

▼ 艾莎在眾多官員的陪伴下,在大使館內召開記者會。(圖/路透社)