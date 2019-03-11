宜蘭鐵路高架邁大步　縣府3個月內提出再補充案

▲宜蘭鐵路高架案向前邁一大步，宜縣府主秘林茂盛等人11日經與行政院工程會召開「宜蘭鐵路高架協調會議」後，決議縣府3個月內提出替代方案完整性、新增車站評估理由、土地取得評估、經濟效益、自償率等5項再補充案，所需費用請交通部補助，且修正計畫以宜蘭羅東段高架先行，頭城礁溪段併北宜直鐵辦理。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭鐵路高架案向前邁一大步，宜蘭縣府主秘林茂盛等人，11日經與政院工程會召開「宜蘭鐵路高架協調會議」後，決議縣府3個月內提出替代方案完整性、新增車站評估理由、土地取得評估、經濟效益、自償率等5項再補充案，所需費用請交通部補助，且修正計畫以宜蘭羅東段高架先行，頭城礁溪段併北宜直鐵辦理。

▲宜縣府主秘林茂盛（圖左）等人，11日經與行政院工程會召開「宜蘭鐵路高架協調會議」後，宜蘭鐵路高架案向前邁一大步。（圖／記者游芳男翻攝）

爭取宜蘭鐵路高架案是宜蘭縣長林姿妙重大政治支票之一，因事關宜蘭交通改善，爭取進展深受宜蘭民眾關切，此一政治支票向前邁一大步，宜蘭縣政府11日與政院工程會召開「宜蘭鐵路高架協調會議」後結論如下：

1、請縣府就替代方案完整性、新增車站評估理由、土地取得評估、經濟效益、自償率等五項再補充。評估所需費用請交通部補助。

2、前述補充資料於三個月內提出，再由吳主委邀相關單位召開會前會審議。沒問題再送交通部。

3、修正計畫以宜蘭羅東段高架先行，頭城礁溪段併北宜直鐵辦理。

4、交通部107年2月所訂定之要點將鐵道改善與地方都市發展混在一起，請另案再檢討修正。

5、鐵道局、交通部之委員會於審議時，要整合釐清，儘速協助案件確定。

宜蘭鐵路高架全長28點8公里，12個車站要配合高架，全案完成可消除23處平交道，總經費約5百億億元，若僅施作宜蘭、羅東優先段，總經費約3百億元。

▲宜蘭鐵路高架案，全案完成可消除23處平交道。（圖／記者游芳男翻攝）

立院交通委員會7日邀請交通部長林佳龍至鐵道局東工處座談，林佳龍指出，宜蘭鐵路高架應該「整體規劃，分段實施」，宜蘭、羅東優先段能完工，全線高架早晚也能夠完成。

「但不可能有差別待遇！」林佳龍說，交通部有全國一致性審查標準，他會責成鐵道局協助宜蘭縣政府召開會前會，讓縣府提出的評估送到交通部，不會再因缺漏打回票，但縣府還是要依照新的審查要點，針對優先段重新辦理可行性評估，鐵道局會積極協助，加速審查作業。