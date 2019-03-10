王鴻薇批立委初選「黑箱」　沉痛宣布：請辭黨發言人

▲台北市議員王鴻薇抗議初選機制黑箱，洪孟楷現身打氣。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇10日召開記者會，王鴻薇質疑台北市黨部黑箱、不公，「突襲王鴻薇，就可以讓這個選區變單純嗎？」並當場宣布辭去黨發言人一職。



國民黨9日公佈中央提名協調小組會議決議，包括現任立委爭取連任的15個選區，外加高雄市三民區共16個選區，優先辦理提名，其中包括王鴻薇要爭取出線的台北市第7選區。

王鴻薇表示，趁著星期六時間發布公告作業，週一就要把上公佈，她作為初次的參選者、挑戰者，跟議員鍾小平、王欣儀都公開表態參選，同樣的狀況，「為什麼沒有公平競爭的基礎」，台北市黨部稱這個選區是單純區，但她質疑，在選區內有競爭者會進入初選，跟其他地區沒有任何人表態要挑戰的狀況不一樣，怎麼會是單純選區，「還是突襲王鴻薇，就可以讓這個選選區變單純嗎？」

▲台北市議員王鴻薇召開記者會抗議。（圖／記者楊亞璇攝）

王鴻薇憂心，「所有的挑戰者，時間愈被壓縮愈容易被做掉」，她自己透過媒體知道黨部要徵詢了解有意願的人選，「我左等右等沒有人來問我」，因此主動打電話給黨部主委黃呂錦茹，「之後從主委到書記長到黨部同仁，沒有任何一通電話談有關於初選的問題。」王鴻薇也指出，根據時程，民調最快可能2周後舉行，但她到現在都不清楚登記參選是否需要黨員連署，連署比例也不知道。

王鴻薇表示，她要沉痛地宣布，「王鴻薇長期為國民黨政策做辯護，今天我自己面臨到這樣不公的待遇，真的蠻心灰意冷的，我在今天正式跟大家報告，我要請辭黨發言人，但是我會繼續爭取跟捍衛權利，我會盡我自己的努力，全力衝刺，爭取最後的提名。」

王鴻薇高聲疾呼，「我真的希望黨內能夠給我們公平的空間，但是我完全不信任黃呂錦茹」，以及所有的作業程序，「為什麼台北市黨部主委可以這樣地對待同志」。

最後國民黨副發言人洪孟楷也現身送花致意，為王鴻薇打氣，他表示為王鴻薇感到不捨，呼籲不管如何一定要有公平的機制，國民黨要思考世代傳承；王鴻薇也感謝他「雪中送炭」。

對此，黃呂錦茹強調，黨部完全公開透明，按照中央決議辦理，全國一致性適用，每個候選人參選都有充分的準備。至於沒有跟王鴻薇聯繫，黃呂錦茹表示，辦法沒有出來，因此沒有開始做協調，現在很多區無法得知會有多少人參選，等登記後再進行協調要採全民調或多少比例的黨員投票，只會協調這部分，「國民黨現在都在求新求進步，哪來的黑箱作業？」