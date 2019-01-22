澎恰恰許效舜代言高雄　「如果批評我們可消業障」就唸吧

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人澎恰恰、許效舜到高雄找尋市長韓國瑜幫忙宣傳公益棒球賽以及擔任開球嘉賓，但沒想到韓國瑜也趁機力邀兩人擔任9月份的高雄觀光代言人，雙方拍板定案，澎恰恰跟許效舜都同時表示，自己非常開心，因為最近的高雄就像是太陽一樣，充滿溫暖跟光芒，所以兩個人要聯手讓高雄更有生命力。

澎恰恰強調，過去的文創活動大都是在台北，但是在韓國瑜就任以後，應該會慢慢往南移，他跟許效舜兩個人希望都能貢獻自己的力量，能做到就盡量做，所以能夠擔任9月觀光大使真的非常榮幸，許效舜還說，「兩坑走進來，四方走出來，現金轉進來」，所謂的兩坑又是虧澎恰恰的鼻孔，讓澎恰恰回應說，「這樣，我比較累」。

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是擔任高雄市觀光代言人，會不會擔心自己像一月份代言人白冰冰一樣遭到「嚴格檢視」，許效舜說他們兩個人是「歡樂的象徵，沒有關係，如果唸我們可以解除很多業障，那就唸吧」，澎恰恰也強調沒有關係，反正現在是民主社會，大家都有不同意見表述，這些都不是問題啦！「像我也常常被…對不對」，許效舜反應也快，立刻說澎恰恰現在球衣的背號已經改為3600，澎恰恰笑著說，「歡喜做就對了！」