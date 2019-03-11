西安挖地鐵最累的是考古隊！5號線現「廢丘」、2號線文物200多件

▲陝西西安最為人知的就是「世界八大奇蹟之一」兵馬俑。(圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「挖個地鐵都能挖出文物」的西安又有新成績。正建設的5號線地鐵近日發現三秦之一的雍王章邯的都城「廢丘」，並發現一條壕溝，或可證實史記所書，劉邦在與章邯的戰爭採用了水攻。為了保護遺址與文物，地鐵或將更改路線，而這現象經常發生在西安，因為該地被戲稱為「隨便挖都是文物」。

有句話說「地上文物看山西，地下文物看陝西」。根據陝西省文物局官方微博「漢唐網」近日報導，在建中的西安地鐵5號線二期，發現了東馬坊遺址正是章邯的都城廢丘。考古發現一個巨型夯土建築，共三個夯土台基，地下的基礎部分南北長100多公尺，東西寬80多公尺。在它的西側，還發現一個南北50公尺、東西50、60公尺的二號台基，向西被秦皇大道的輔道占壓。

►►影／一個陶罐改寫歷史！陸確定古都廢丘遺址位於西咸新區

▼「廢丘」所在遺址出土的陶罐等文物。（圖／翻攝自微博／中國考古網）

對此，不少人笑說「陝西是隨手就能挖個古蹟嗎？一鋤頭下去就是文物的那種」。《觀察者網》指出，實際上，在西安地鐵2號線建設時，就挖出了文物200多件，從西漢王侯將相到明代朱氏藩王，地鐵南北中軸線途經57個文物點，堪稱打通了一條「歷史走廊」。

因此，有句話說，「在西安挖地鐵，不僅施工隊累、考古隊也累，考古隊一累，規劃人員就得跪」。因為一旦挖到文物，該路線或將繞道，這就需要規劃人員重新設計調整。

▼ 網友調侃西安文物多。（圖／翻攝自微博）

除了地鐵外，建筑工地上挖出文物的新聞更是屢見不鮮。據西部網報導，西安市文物保護考古所於2008年3月在西安西郊的一個工地，發掘出30多件精美的唐代彩繪陶俑；2014年，在西安市北郊中官亭村裡的一片地上被人為傾倒了一片渣土，而在這渣土堆中竟然埋藏有不少的古代錢幣「開元通寶」；同年，西安西郊的工地施工時，挖出唐代墓穴，發掘出2件彩色唐代塔式罐、2件彩繪陶俑和雞等4件獸頭人身生肖陶俑。

▼楊官寨遺址廟底溝文化墓地的彩陶盆。（圖／翻攝自《中新網》）

在西安就連高校也是「藏寶地」。比如，西北政法大學建新校區時，發現西漢廷尉張湯的墓，學生們戲稱發現了「祖師爺」；1987年西安交通大學發現一座漢代墓葬，專家推斷墓主人極有可能是漢宣帝時期的御史大夫蕭望之；2004年西安財院新校區發現大型秦墓，出土「六馬鞍車」，專家結合文獻記載，推測墓主人極有可能是秦始皇的祖母夏太后等。

網友們開玩笑稱，「如果不挖出點文物，都不好意思說自己是西安的大學，也不好意思出來打招呼」、「到北京看牆頭，到上海看人頭，到蘇州看橋頭，到杭州看丫頭（女孩子），到南京看石頭，到西安『看墳頭』」等。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）