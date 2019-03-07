影／一個陶罐改寫歷史！陸確定古都廢丘遺址位於西咸新區

記者馬叔安／綜合報導

大陸考古學界近日發現，項羽分封給章邯的「廢丘」位在西安和咸陽之間的西咸新區，而非傳統意義上的陝西興平東南的南佐遺址。據了解，考古人員是從一個陶罐上的刻文，推測當地即為「廢丘」，這個遺址也是如今發現渭河以南秦人最大的城址。

▲「廢丘」所在遺址出土的陶罐等文物。（圖／翻攝自微博／中國考古網）

據了解，項羽在公元前206年進入關中地區，殺秦王子嬰，自封西楚霸王，並將當地分封給章邯、司馬欣、董翳等秦軍降將，即後世所謂之「三秦」，其中章邯被封為雍王，定都於「廢丘」，漢軍於公元前205年佔領廢丘，章邯自刎，廢丘被易名為槐里，即槐里縣。

《中新社》報導，中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞表示，在該遺址的一個井裡發現了一個陶罐，上刻有「灋丘公」3個字，「這是顯示了它的一個使用地點，那麼對於整個確定這個遺址的性質呢，提供非常重要的文字資料。」

據指出，「灋」是「法」的繁體字，「灋丘」就是「廢丘」，「廢丘」之前是周懿王的都城「犬丘」，並為秦人非子所居，「廢丘」的確定為尋找秦人的「犬丘」提供了重要線索，也對西周城邑「犬丘」的探索具有重要價值。

▲「廢丘」所在遺址出土的陶罐等文物。（圖／翻攝自微博／中國考古網）

《華商報》指出，劉瑞研究員表示，劉邦和章邯作戰時，曾兩次用水灌廢丘，但興平東南的南佐遺址位於渭河北邊高地，周邊並沒有水可以利用，而東馬坊南邊很近就是灃河，地理位置南高北低，由南向北順流而下是完全可以水攻的。

此外，在遺址周圍的勘探過程中也發現了大量水面，而且在南側也有大量淤沙淤泥的分佈，往南正好延伸到灃河邊。從這些情況來看，確實被水泡過。